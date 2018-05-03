В Ульяновске на детской площадке нашли труп с ножевыми ранениями

На детской площадке во дворе многоквартирного дома на улице Хрустальной в Железнодорожном районе Ульяновска 3 мая обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями.

Полиция сообщила, что личность погибшего 32-летнего местного жителя установлена. Как сообщает портал ulpravda.ru, гражданин вел асоциальный образ жизни и привлекался к уголовной ответственности.

По сообщению интернет-сайта «73 онлайн», погибшего звали Дмитрием, он жил один и нигде не работал. Последними его видели соседи, когда вчера в десять вечера он ушел из дома. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.