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В Ульяновске на детской площадке нашли труп с ножевыми ранениями
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В Ульяновске на детской площадке нашли труп с ножевыми ранениями 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
На детской площадке во дворе многоквартирного дома на улице Хрустальной в Железнодорожном районе Ульяновска 3 мая обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями.
Полиция сообщила, что личность погибшего 32-летнего местного жителя установлена. Как сообщает портал ulpravda.ru, гражданин вел асоциальный образ жизни и привлекался к уголовной ответственности.
По сообщению интернет-сайта «73 онлайн», погибшего звали Дмитрием, он жил один и нигде не работал. Последними его видели соседи, когда вчера в десять вечера он ушел из дома. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
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