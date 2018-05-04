В правительстве Ульяновской области появятся три новых министерства

В правительстве Ульяновской области решено образовать три новых министерства: межрегионального сотрудничества, экологии и семейных отношений, о чем сообщил 3 мая на аппаратном совещании губернатор Сергей Морозов

Комментарии пресс-секретаря губернатора Тимофея Гончарука на этот счет приводит «Интерфакс-Поволжье» . По словам Гончарука глава региона уже распорядился проработать задачи для новых подразделений и их штатную численность.

В настоящее время развитие межрегиональных отношений прописано в функционал управления по привлечению инвестиций. Специалисты нового министерства регионального сотрудничества займутся вопросами взаимодействия Ульяновской области с другими регионами и странами не только по экономическим вопросам, но и культурным, туристическим.

Другое новое министерство «отпочкуется» от регионального Минсельхоза , из него выделят ранее слитый с ним «природный» блок. Новое министерство займется вопросами «зеленой экономики», безотходного производства.

Намечается также создание отдельного ведомства, занимающегося вопросами урегулирования семейных отношений.

«Губернатор поручил переформатировать работу социальной защиты в регионе, для этого возможно создание агентства или министерства семейных отношений. Структурное подразделение займется, в частности, разработкой эффективного механизма оказания помощи малоимущим семьям», — сообщил «Интерфаксу» Тимофей Гончарук.