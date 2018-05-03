Политолог: создание новых министерств в Ульяновской области — это попытка быть в тренде

«Подобные кадровые и организационные пертурбации в Ульяновской области носят перманентный характер. Фактически они начались в 2004 году, когда к власти в регионе пришел Сергей Морозов. Я бы даже сказал, что это вид политической игры. Перефразируя классика, можно сказать, что это — много шума и ничего», — говорит он.

По информации Константина Толкачева, одно из вновь созданных министерств займется межрегиональным сотрудничеством. В него переформатируют ведомство, которым сейчас руководит Екатерина Сморода. Кроме того, из министерства сельского хозяйства будет выделено министерство экологии, природных ресурсов и цикличной экономики.

Михаил Белый поясняет, что «шума действительно много»: «Создаются министерства, структуры, выделяются отдельные структуры из состава областного правительства, проводится якобы сокращение чиновников. Но на самом деле бюрократический аппарат остается по-прежнему обширным. Эффективность работы тоже вызывает много вопросов».

По словам эксперта, экологические проблемы сегодня находятся в тренде федерального центра. «Им уделяется особое внимание после всех этих событий мусорного коллапса. Я бы посоветовал губернатору Морозову реально заниматься решением экологических проблем, поскольку они уже много раз становились в Ульяновской области причиной множества скандалов и даже социальных протестов», — говорит Михаил Белый.

«Я считаю, что изменения, о которых мы с вами говорим, окажутся неэффективными. Они лишь являются попыткой губернатора продемонстрировать, что он находится в тренде, что он видит позицию федерального центра и что он пытается всячески встроится в федеральную тенденцию», — заключил Михаил Белый.

26 апреля стало известно, что власти Ульяновска планируют закупить комплекс мониторинга за загрязнением воздуха за 17, 5 млн рублей.

Напомним, жители Заволжского района Ульяновска уже несколько лет сообщают о запахе гари и дыме. Они обращаются в соответствующие структуры. Однако по утверждению специалистов, превышений опасных веществ в воздухе не было до марта 2018 года. Тогда минприроды зафиксировало превышение диоксида серы. Он приводит к сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям, особенно опасен для людей с хроническими нарушениями органов дыхания, с астмой. После этого было принято решение о закупке системы мониторинга.