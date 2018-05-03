День Победы отметят в библиотеке имени Ивана Бунина

В библиотеке имени Ивана Бунина 13 мая пройдет вечер, посвященный воспоминаниям о Великой Отечественной войне.

— Посетители смогут поделиться рассказами своих знакомых и родственников о годах войны, о жизни, которая была до этих роковых событий. Помимо этого, состоятся чтение стихов и музыкальное выступление, — рассказали в библиотеке.

Вход свободный.

Гостей ждут в 16:00 по адресу: улица 1905 года, дом 3.

Добавим, что ко Дню Победы в столице повсеместно организуются праздничные концерты, исторические реконструкции сражений и литературные вечера.