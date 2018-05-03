На Подольской прошел мастер-класс по домоводству

В детском клубе «Подросток» на Подольской улице состоялся мастер-класс по вязанию. Как рассказала руководитель клуба Людмила Стегалина , такие занятия пользуются успехом у населения.

— Мастер-класс «Вязание. Секреты мастерства» в рамках проекта «Клуб семейного творчества» мы решили посвятить крючковой отделке трикотажного полотна, — пояснила Людмила Стегалина.

Мастер-классы по вязанию и декоративно-прикладному творчеству проходят в «Подростке» регулярно по адресу: улица Подольская, дом 25, кв.1, станция метро «Марьино». (то)