Ещё
На Подольской прошел мастер-класс по домоводству
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Подольской прошел мастер-класс по домоводству 

Управа района Марьино 1 час назад
В детском клубе «Подросток» на Подольской улице состоялся мастер-класс по вязанию. Как рассказала руководитель клуба Людмила Стегалина, такие занятия пользуются успехом у населения.
— Мастер-класс «Вязание. Секреты мастерства» в рамках проекта «Клуб семейного творчества» мы решили посвятить крючковой отделке трикотажного полотна, — пояснила Людмила Стегалина.
Мастер-классы по вязанию и декоративно-прикладному творчеству проходят в «Подростке» регулярно по адресу: улица Подольская, дом 25, кв.1, станция метро «Марьино». (то)
Управа района Марьино: последние новости
Мастер-класс по домоводству состоится в районе Марьино В медиацентре на Братиславской соберутся любители английского языка На базе ТЦСО «Марьино» состоялся конкурс-смотр инициатив
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии187
В России может появиться новый налог75
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе342
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы104
Россияне побили рекорд бегства в США399
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
04:24
В РФ начали блокировать VPN-сервисы
Интернет Наука и техника
02:32
В Битцевском лесу обустроены 22 пикниковые точки
Новости Москвы
00:24
Московский зоопарк проведет тематические экскурсии
Новости Москвы
00:15
Бородина укатила отдыхать без мужа
Шоу-бизнес
00:29
Жители столичного региона наблюдали редкий парад планет
Наука и техника Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение