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В Орле отключат горячую воду
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В Орле отключат горячую воду 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Дома, которые получают тепло и подогретую воду от Орловской ТЭЦ, на две недели останутся без «благ цивилизации». С 11 по 24 мая будут проводиться гидравлические испытания. Горячая вода на это время перестанет поступать в дома орловцев.
Управляющий директор филиала ПАО «Квадра» — «Орловская генерация» Сергей Филатов попросил горожан отнестись с пониманием к предстоящим неудобствам. Испытания — это важный этап подготовки к предстоящему отопительному сезону. Их результат может скорректировать план ремонтных работ. При обнаружении утечек в трубопроводах орловцев просят звонить по телефону 55-29-74.
Сообщение В Орле отключат горячую воду появились сначала на РИА 57.
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