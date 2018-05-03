В Орле отключат горячую воду

Дома, которые получают тепло и подогретую воду от Орловской ТЭЦ, на две недели останутся без «благ цивилизации». С 11 по 24 мая будут проводиться гидравлические испытания. Горячая вода на это время перестанет поступать в дома орловцев.

Управляющий директор филиала ПАО «Квадра» — «Орловская генерация» Сергей Филатов попросил горожан отнестись с пониманием к предстоящим неудобствам. Испытания — это важный этап подготовки к предстоящему отопительному сезону. Их результат может скорректировать план ремонтных работ. При обнаружении утечек в трубопроводах орловцев просят звонить по телефону 55-29-74.