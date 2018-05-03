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«Цифровой Казахстан» дополнят блокчейн-удостоверениями
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«Цифровой Казахстан» дополнят блокчейн-удостоверениями 

Open.gov.ru 1 час назад
Пять документов сможет заменить блокчейн-удостоверение, которое планируют ввести в Казахстане.
Отказаться от документов возможно благодаря приложению «Азамат», которое позволит гражданам получить оцифрованные аналоги таких документов, как удостоверение личности, водительское удостоверение, техпаспорт на машину, техосмотр, страховой полис. При этом вся информация о человеке будет содержатся в QR-коде.
Ожидается, что для запуска подобного проекта и полного отказа от бумажных документов будет проработана правовая составляющая и внесены изменения в законодательство республики.
Программа «Цифровой Казахстан» была озвучена правительством республики в конце 2017 года.
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