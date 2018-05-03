«Цифровой Казахстан» дополнят блокчейн-удостоверениями

Пять документов сможет заменить блокчейн-удостоверение, которое планируют ввести в Казахстане

Отказаться от документов возможно благодаря приложению «Азамат», которое позволит гражданам получить оцифрованные аналоги таких документов, как удостоверение личности, водительское удостоверение, техпаспорт на машину, техосмотр, страховой полис. При этом вся информация о человеке будет содержатся в QR-коде.

Ожидается, что для запуска подобного проекта и полного отказа от бумажных документов будет проработана правовая составляющая и внесены изменения в законодательство республики.

Программа «Цифровой Казахстан» была озвучена правительством республики в конце 2017 года.