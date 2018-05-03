Механизм «Мобильный избиратель» может быть применен на дополнительных выборах в Госдуму

Об этом журналистам сообщил член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Евгений Шевченко. «Если соответствующие поправки (в закон о выборах депутатов Госдумы — прим. Агентства «Москва» ) будут приняты, одобрены и подписаны, то это будет применяться на дополнительных выборах депутатов Госдумы», — сказал Е. Шевченко. Он добавил, что на сегодняшний день, в ЦИК есть документы о прекращении полномочий пяти депутатов нижней палаты парламента. В 2017 г. изменен порядок внесения избирателей в списки для голосования по месту фактического нахождения в день выборов. Если раньше надо было ехать и подавать заявление по месту постоянной регистрации, то сейчас достаточно обратиться в ближайшие ТИК, МФЦ, направить заявление через портал «Госуслуги». Избиратель может попросить внести себя в списки на любом участке, как в России , так и за ее пределами. Список участков доступен на сайте ЦИК и на «Госуслугах». Все сведения из заявлений вводятся в систему ГАС «Выборы», которая формирует окончательный список избирателей.