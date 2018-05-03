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«То, что натворил Сталин, все знают, но факт остается фактом — он руководил армией»
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«То, что натворил Сталин, все знают, но факт остается фактом — он руководил армией» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Я видел на улицах города подобные портреты других наших полководцев, размещенные ко Дню Победы. Стоит баннер с портретом, рядом или на обратной стороне краткие биографические данные: командовал таким-то фронтом и так далее. Если это изображение Сталина из той же серии, то ничего противоречащего логике и замыслу я тут не вижу.
На одной из остановок изображен Клим Ворошилов, где-то, по-моему, есть Жуков. К слову, и за ними тоже были свои прегрешения. Но если принято решение рассказать перед праздником о наших маршалах, то умолчать про Сталина как наркома обороны СССР было бы по меньшей мере странно. То, что он натворил, просчитался, совершил много ошибок, которые дорого обошлись нашему советскому народу, все знают.
Но факт остается фактом — он руководил армией, которая в конечном итоге выиграла войну. Из истории не надо ничего выбрасывать, ее надо просто знать».
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