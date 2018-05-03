Воронежцев просят о помощи в поисках пропавшего полторы недели назад мужчины

Жителей Воронежа просят о помощи в поисках пропавшего без вести 47-летнего Владимира Самойлова. Мужчина пропал 22 апреля в Воронеже — вышел из своего дома на улице Ленинградской и не вернулся. Объявление о розыске опубликовал поисково-спасательный отряд «Черноземье». У Владимира худощавое телосложение, у него большие карие глаза и короткие тёмные волосы. В день исчезновения был одет в чёрную джинсовую куртку, синие джинсы и чёрные туфли. Если вы располагаете информацией, которая может помочь в поисках пропавшего — сообщите об этом по телефонам: 89066702344, 112 или 02.