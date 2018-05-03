Ещё
Воронежцев просят о помощи в поисках пропавшего полторы недели назад мужчины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Воронежцев просят о помощи в поисках пропавшего полторы недели назад мужчины 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
47-летний Владимир Самойлов исчез 22 апреля.
Жителей Воронежа просят о помощи в поисках пропавшего без вести 47-летнего Владимира Самойлова. Мужчина пропал 22 апреля в Воронеже — вышел из своего дома на улице Ленинградской и не вернулся. Объявление о розыске опубликовал поисково-спасательный отряд «Черноземье». У Владимира худощавое телосложение, у него большие карие глаза и короткие тёмные волосы. В день исчезновения был одет в чёрную джинсовую куртку, синие джинсы и чёрные туфли. Если вы располагаете информацией, которая может помочь в поисках пропавшего — сообщите об этом по телефонам: 89066702344, 112 или 02.
Вести Воронеж: последние новости
Глава воронежского «Дорожного агентства» Михаил Найчук покинет свой пост Плата за отдых и увеличение зарплат. Что изменится в жизни россиян с 1 мая В Воронеже спонсоры вдвое увеличили зрелищность салюта к Дню Победы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии195
В России может появиться новый налог76
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе343
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы105
Россияне побили рекорд бегства в США399
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
04:24
В РФ начали блокировать VPN-сервисы
Интернет Наука и техника
02:32
В Битцевском лесу обустроены 22 пикниковые точки
Новости Москвы
00:24
Московский зоопарк проведет тематические экскурсии
Новости Москвы
00:15
Бородина укатила отдыхать без мужа
Шоу-бизнес
00:29
Жители столичного региона наблюдали редкий парад планет
Наука и техника Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение