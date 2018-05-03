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ЦИК согласовал разукрупнение избирательных участков в девяти регионах
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ЦИК согласовал разукрупнение избирательных участков в девяти регионах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российский Центризбирком согласовал разукрупнение некоторых избирательных участков еще в девяти регионах страны, соответствующие постановления приняты в ходе заседания ЦИК в четверг.
В частности, решения касаются ряда участков в Башкортостане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии — Алании, Татарстане, Удмуртии, Краснодарском крае, Архангельской, Липецкой и Пензенской областях.
Избирательные комиссии этих регионов обратились в Центризбирком с соответствующими просьбами об увеличении количества участков.
На практике в некоторых из этих регионов общее число участков в результате увеличится, а в других оно может и не измениться, ввиду проходящей реорганизации других участков.
В прошлом году в избирательное законодательство были внесены поправки, устанавливающие, в частности, возможность пересмотра перечня и границ избирательных участков, в том числе, путем их разукрупнения, то есть уменьшения максимальной численности избирателей на участках с 3 тысяч до 1,5 тысячи человек.
Перед выборами президента России такое разукрупнение успела провести только Московская область, в результате число участков в регионе увеличилось.
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