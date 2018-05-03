ЦИК согласовал разукрупнение избирательных участков в девяти регионах

МОСКВА , 3 мая — РИА Новости . Российский Центризбирком согласовал разукрупнение некоторых избирательных участков еще в девяти регионах страны, соответствующие постановления приняты в ходе заседания ЦИК в четверг.

Избирательные комиссии этих регионов обратились в Центризбирком с соответствующими просьбами об увеличении количества участков.

На практике в некоторых из этих регионов общее число участков в результате увеличится, а в других оно может и не измениться, ввиду проходящей реорганизации других участков.

В прошлом году в избирательное законодательство были внесены поправки, устанавливающие, в частности, возможность пересмотра перечня и границ избирательных участков, в том числе, путем их разукрупнения, то есть уменьшения максимальной численности избирателей на участках с 3 тысяч до 1,5 тысячи человек.