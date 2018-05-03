Еще 32 гида получили право работать с туристами в музее-заповеднике

В канун туристического сезона музей-заповедник провел аккредитацию соискателей на право проведения экскурсий на объектах ГВСМЗ. На этот раз возможность получить музейную аккредитацию представилась не только гидам со стажем, но и новичкам — им было предложено прослушать курс просветительских лекций.

В составе аккредитационной комиссии, помимо сотрудников музея, были и представители профильных структур администрации города Владимира Владимирской области , Суздальского и Судогодского районов. Из 36 заявителей успешно прошли испытания 32 человека. Двое из них получили право проведения экскурсий на музейных объектах усадьбы Храповицкого в Муромцеве. Накануне майских праздников всем выдержавшим экзамен были выданы персональные нагрудные знаки.

Срок действия лицензии, позволяющей аккредитованным гидам проводить экскурсии для своих клиентов на музейных объектах, установлен до конца 2018 года. Далее процедура получения аккредитации, по желанию экскурсовода, может быть пройдена вновь. Не исключено, что в дальнейшем маршруты аккредитации могут быть дополнены, это позволит частным экскурсоводам расширить диапазон своих предложений. Вместе с этим возрастет и объем необходимых для получения аккредитации знаний.

Список аккредитованных экскурсоводов, с указанием маршрута и срока действия лицензии для каждого из экскурсоводов, размещен на официальном сайте музея. Следующая возможность пройти аккредитацию на право проведения собственных экскурсий на объектах музея пройдет в четвертом квартале 2018 года. Информация об этом будет размещена на сайте ГВСМЗ.