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На Синявинской устроили субботник
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На Синявинской устроили субботник 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
На минувшей неделе 29 апреля по просьбам жителей на улице Синявинской был организован субботник.
— По просьбам жителей была убрана территория, прилегающая к пешеходной дорожке от микрорайона до автобусной остановки «Черкизово» на Ленинградском шоссе, — сообщил глава управы района Молжаниновский Артур Силиверстов. — Также была приведена в порядок контейнерная площадка на Синявинской, д.20. Благодарю всех тех, кто оказал поддержку и принял участие в субботнике.
В ходе субботника было собрано более 100 мешков мусора, листвы и веток.
Помимо этого руководством района было принято решение в ближайшее время установить вдоль пешеходной дорожки урны, чтобы люди могли ими пользоваться и не загрязняли территорию. (то)
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