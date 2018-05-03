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В Саратове полицейские, общественники и кадеты принимают активное участие в «Зеленой весне — 2018»
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В Саратове полицейские, общественники и кадеты принимают активное участие в «Зеленой весне — 2018» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Полицейские УМВД России по городу Саратову совместно с членами Общественного совета при городском Управлении, а также кадетами средней школы № 18 провели субботник в рамках Всероссийской акции «Зеленая весна — 2018».
Участники мероприятия организовали уборку территории и высадку деревьев акации в одном из центральных скверов города. Во время субботника стражи порядка и общественники рассказали кадетам о необходимости бережного отношения к природе, заботе о ее ресурсах. Каждый саженец ребята повязали символичной зеленой ленточкой.
Юные участники акции пообещали сотрудникам полиции в дальнейшем следить и ухаживать за зелеными насаждениями.
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