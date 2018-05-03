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В САО может появиться новый вид транспорта
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В САО может появиться новый вид транспорта 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
По мнению мировых экспертов, канатный транспорт — будущее городской инфраструктуры. Как сообщил руководитель проектного офиса Городского агентства управления инвестициями Москвы Артём Барашев, с аналогичным предложением к столичным властям обратилась немецкая строительная компания и австрийский производитель подъёмников.
— Инвесторы планируют построить канатную дорогу между станциями «Речной вокзал» и «Сходненская», — пояснил Барашев. — Сейчас движение транспорта между районами Левобережный, Головинский и Тушино затруднено из-за необходимости объезда Химкинского водохранилища и с учётом пробок это занимает до 45 минут.
По задумке инвесторов время в пути по канатной дороге протяженностью 2300 м должно составить 7 минут. Каждая кабина канатной дороги сможет вмещать 30 человек. В сутки такой подъёмник мог бы перевозить до 19 тысяч пассажиров.
На сегодняшний день власти города изучают данный вопрос. Отметим, что идея связать транспортом два берега водохранилища не нова, несколько лет назад предлагалось запустить здесь паром. (то)
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