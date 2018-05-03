Мир, труд, май, спецназ: каким стал праздник пролетариата

Праздник 1 мая, когда-то начавшийся с требования трудящимися 8-часового рабочего дня, перестал быть декоративным. В этом году первомайские демонстрации, шествия и другие акции простеста прошли по всему миру.

Против экономической политики своего государства выступали в США , Германии, Франции, Польше Турции и других странах. Только в Париже, по официальным данным, в них участвовало около 30 тысяч человек, организовавшие демонстрацию профсоюзы настаивают на 80 тысячах.

Всплеск первомайской гражданской активности в мире аналитики связывают с расцветом популистских и правых политических движений.