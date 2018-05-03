Ещё
Мир, труд, май, спецназ: каким стал праздник пролетариата
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мир, труд, май, спецназ: каким стал праздник пролетариата 

Российская Газета 1 час назад
Праздник 1 мая, когда-то начавшийся с требования трудящимися 8-часового рабочего дня, перестал быть декоративным. В этом году первомайские демонстрации, шествия и другие акции простеста прошли по всему миру.
Против экономической политики своего государства выступали в США, Германии, Франции, Польше, Турции и других странах. Только в Париже, по официальным данным, в них участвовало около 30 тысяч человек, организовавшие демонстрацию профсоюзы настаивают на 80 тысячах.
Всплеск первомайской гражданской активности в мире аналитики связывают с расцветом популистских и правых политических движений.
Российская Газета: последние новости
Чей картофель продают фермеры Ленобласти под видом своего СМИ: США готовят новую провокацию в Сирии с химоружием Разработками мордовских светотехников заинтересовались в Сербии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии203
В России может появиться новый налог79
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе349
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы106
Россияне побили рекорд бегства в США401
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
04:24
В РФ начали блокировать VPN-сервисы
Интернет Наука и техника
02:32
В Битцевском лесу обустроены 22 пикниковые точки
Новости Москвы
00:24
Московский зоопарк проведет тематические экскурсии
Новости Москвы
00:15
Бородина укатила отдыхать без мужа
Шоу-бизнес
00:29
Жители столичного региона наблюдали редкий парад планет
Наука и техника Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение