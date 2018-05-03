Чечня намерена сотрудничать с корейским предприятием в области сельского хозяйства

ГРОЗНЫЙ, 3 мая. / ТАСС /. Чеченская Республика подписала меморандум о сотрудничестве с южнокорейским предприятием по сборке сельскохозяйственной техники. Об этом ТАСС сообщил министр экономического, территориального развития и торговли региона Абдула Магомадов, который находится в составе делегации в Южной Корее.

"Официальная делегация Чеченской Республики посетила Республику Корея в целях развития международных и внешнеэкономических отношений. Посетили завод по сборке сельскохозяйственной техники Tong Yang Moolsan, где был подписан меморандум о сотрудничестве предприятия с Чеченской Республикой", — отметил он.

По его словам, корейская сторона заинтересована в налаживании двухстороннего сотрудничества между Чечней и Республикой Корея по линии сельского хозяйства.

"Делегация также побывала на агропромышленных теплицах по выращиванию овощей. В ходе посещения теплиц ознакомились с передовыми технологиями по выращиванию овощей, которые применяются здесь. Это интересный опыт, который, думаю, был бы полезен и для нашей республики", — сказал Магомадов.