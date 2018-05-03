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Чечня намерена сотрудничать с корейским предприятием в области сельского хозяйства
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Чечня намерена сотрудничать с корейским предприятием в области сельского хозяйства 

ТАСС 43 минуты назад
ГРОЗНЫЙ, 3 мая. /ТАСС/. Чеченская Республика подписала меморандум о сотрудничестве с южнокорейским предприятием по сборке сельскохозяйственной техники. Об этом ТАСС сообщил министр экономического, территориального развития и торговли региона Абдула Магомадов, который находится в составе делегации в Южной Корее.
"Официальная делегация Чеченской Республики посетила Республику Корея в целях развития международных и внешнеэкономических отношений. Посетили завод по сборке сельскохозяйственной техники Tong Yang Moolsan, где был подписан меморандум о сотрудничестве предприятия с Чеченской Республикой", — отметил он.
По его словам, корейская сторона заинтересована в налаживании двухстороннего сотрудничества между Чечней и Республикой Корея по линии сельского хозяйства.
"Делегация также побывала на агропромышленных теплицах по выращиванию овощей. В ходе посещения теплиц ознакомились с передовыми технологиями по выращиванию овощей, которые применяются здесь. Это интересный опыт, который, думаю, был бы полезен и для нашей республики", — сказал Магомадов.
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