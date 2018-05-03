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Что посмотреть в отреставрированном павильоне «Космос» на ВДНХ
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Что посмотреть в отреставрированном павильоне «Космос» на ВДНХ 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
С Александром Лавейкиным звезды становятся ближе, передает "ТВ Центр". Он полгода провел на орбите, трижды выходил в открытый космос.
Александр Иванович влюблен в Останкинский район. Здесь живет и работает — в музее космонавтики. Радуется, что всегда аншлаг у многочисленных экспонатов. Хоть у Белки и Стрелки, хоть у макетов кораблей. Тем более интересна его оценка открывшегося недавно центра на ВДНХ. Оказалось, никакой конкуренции. Мало того, что возродили знаменитый павильон, так теперь музей и центр — дополняют друг друга. Увидев макет станции «Мир», да еще и модуль Квант, Александр Иванович тут же вспомнил свой первый, аварийный выход в открытый космос вместе с Юрием Романенко.
"Мы как раз вышли через боковой узел, через нижний стыковочный, прошли через всю станцию и забрались к этому стыковочному узлу. И там попал посторонний предмет. Я его доставал. А Юра сверху сидел у меня на плечах и меня притягивал, чтобы я мог двумя руками работать. Кстати, этот эпизод вошел потом в «Салют 7», — рассказал лётчик-космонавт, Герой Советского Союза Александр Лавейкин.
Интерес к центру — невероятный. Почти две сотни уникальных экспонатов и интерактив. Главное сокровище сейчас — спускаемый аппарат, на котором Юрий Гагарин вернулся на Землю. И который долгие годы находился в ракетно-космической корпорации «Энергия».
"И даже прежним руководством было принято решение его никогда, ни при каком случае оттуда не вывозить. Но поскольку такой замечательный центр открылся, решили его разместить здесь", — продолжил Лавейкин.
Он знает, где найти лекарство от страха. В доме-музее Королёва. Здесь Сергей Палыч жил, здесь же, сидя на этой скамейке, долго говорил по душам с Юрием Гагариным. Перед его историческим полетом.
— Говорят, кто на этой лавочке посидит, тот обязательно или в космос полетит, или у него будет просто всё в жизни получаться. Будут исполняться все его желания.
— Я в космос хочу.
— Значит, полетите…
Как тут не поверить. Когда Москва и москвичи — сами по себе — космос. Пусть иногда — и как предчувствие.
Ольга Стрельцова, Виктор Мальцев, Евгений Рыбин, «ТВ Центр».
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