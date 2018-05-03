Асфальт отремонтировали во дворе на Череповецкой

После обращения жителя района Лианозово с соответствующей просьбой на портал «Наш город» во дворе дома 10 на Череповецкой улице привели в порядок поврежденный асфальт. Об устранении замечаний отчитался глава управы Сергей Юрьев

«Уважаемый пользователь портала! В настоящее время выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия», — говорится в официальном ответе на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (то)