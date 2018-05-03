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Асфальт отремонтировали во дворе на Череповецкой
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Асфальт отремонтировали во дворе на Череповецкой 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
После обращения жителя района Лианозово с соответствующей просьбой на портал «Наш город» во дворе дома 10 на Череповецкой улице привели в порядок поврежденный асфальт. Об устранении замечаний отчитался глава управы Сергей Юрьев.
«Уважаемый пользователь портала! В настоящее время выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия», — говорится в официальном ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (то)
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