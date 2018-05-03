Председатель комитета по ЖКХ Ленобласти проверил реставрацию фасадов в Выборге

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Сергей Кузьмин днём 3 мая посетил Выборг . Он прибыл, чтобы лично оценить обтянутые лесами и полупрозрачными сетками исторические здания, фасады которых уже начали реставрировать. Помимо этого Кузьмин также нашёл время, чтобы поговорить с журналистами.

В ходе сравнительно недолгой беседы с выборгскими журналистами, Сергей Кузьмин успел рассказать, что ответственное ведомство насчитало в Выборге около сотни домов исторического значения, нуждающихся в реставрации. Таким образом, был подготовлен проект плана их ремонта на ближайшие 30 лет. Кузьмин выразил надежду, что жители первых 13 домов, выбранных для реставрации и уже облачённых в строительные леса, будут довольны результатом работы. Напомним, на эти нужны из бюджета было выделено более 740 млн рублей.

Кроме того, председатель областного комитета по ЖКХ отметил, что сами жители Выборга и ремонтируемых домов в частности станут одними из главных наблюдателей проводимых работ. По словам Кузьмина, с самого начала люди активно интересовались не только процессом работ и их стоимостью, но и беспокоились о том, что изменится в итоге.

Напоследок председатель областного комитета по ЖКХ принёс ещё одну хорошую новость из правительства Ленобласти. Губернатор Дрозденко подписал закон, который обязывает подрядные организации заниматься не только ремонтом фасадов домов из списка, но и ремонтом их подъездов и парадных. По словам Кузьмина, это необходимо, чтобы было «красиво не только снаружи, но и внутри».