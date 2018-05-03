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Бесплатные контейнеры для собачьих экскрементов появились в Костроме
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Бесплатные контейнеры для собачьих экскрементов появились в Костроме 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
В Костроме появились первые аппараты с пакетами для сбора собачьих экскрементов, узнал KOSTROMA.TODAY. Их сделали сами горожане. По информации пресс-службы городской думы, такой аппарат установили во дворе жители дома №111 на улице Советской. Они прикрепили пластиковую банку к столбу, положили туда пакеты и разместили поясняющую надпись. Она гласит, что здесь можно взять мешочки, в которые хозяева могут собрать отходы от собачьей жизнедеятельности. Рядом висит объявление с благодарностью тем жильцам, которые воспользовались пакетами.
Как мы уже рассказывали, предложение установить аппараты с пакетами для сбора собачьих экскрементов внес один из депутатов гордумы. Он предложил продумать этот вопрос службам ЖКХ.
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