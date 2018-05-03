Бесплатные контейнеры для собачьих экскрементов появились в Костроме

Костроме появились первые аппараты с пакетами для сбора собачьих экскрементов, узнал KOSTROMA.TODAY. Их сделали сами горожане. По информации пресс-службы городской думы, такой аппарат установили во дворе жители дома №111 на улице Советской. Они прикрепили пластиковую банку к столбу, положили туда пакеты и разместили поясняющую надпись. Она гласит, что здесь можно взять мешочки, в которые хозяева могут собрать отходы от собачьей жизнедеятельности. Рядом висит объявление с благодарностью тем жильцам, которые воспользовались пакетами.

Как мы уже рассказывали, предложение установить аппараты с пакетами для сбора собачьих экскрементов внес один из депутатов гордумы. Он предложил продумать этот вопрос службам ЖКХ.