Иран не будет пересматривать или изменять СВПД, заявил глава МИД республики 

Тегеран не станет изменять или пересматривать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, видеозапись с соответствующим заявлением опубликована в Twitter.
«Мы не будем ни привлекать внешних игроков к нашей безопасности, ни пересматривать или вносить поправки в соглашение, которое мы уже добросовестно выполнили», — указал Зариф.
Iran`s Message: There is Only One Way Forward, and It`s U. S. Compliance; Not Appeasement. #IranDeal https://t.co/CBehxCAv26
— Javad Zarif (@JZarif) 3 мая 2018 г.
В 2015 году Иран, Россия, США, Китай, Великобритания, Германия и Франция подписали СВПД. Соглашение касалось урегулирования проблемы иранского атома. Выполнение соглашения снимает с Тегерана экономические санкции со стороны США и Евросоюза и Совбеза ООН.
В начале 2016 года стороны сообщили, что приступили к реализации соглашения, в связи с чем власти США отменили действующие с их стороны ограничения против Ирана.
После прихода к власти американский президент Дональд Трамп часто критиковал сделку, утверждая, что она не предотвратила возможность создания Ираном ядерного оружия, а лишь отсрочила её. В 2018 году глава Белого дома заявил, что Соединённые Штаты прекратят участие в соглашении, если оно не будет изменено.
12 мая Трамп примет решение по позиции Вашингтона по «ядерному досье» и продлению СВПД.
Ранее глава Госдепа Майк Помпео заявил, что американский лидер вряд ли решит остаться в иранской ядерной сделке, если недостатки соглашения не будут устранены. По его словам, в случае если не будет существенных поправок, США «вряд ли останутся в сделке после мая».
Иранские власти неоднократно заявляли, что выход США из иранской ядерной сделки может иметь крайне негативные последствия, а условия сделки не подлежат обсуждению и изменению. Зариф ранее указывал, что неверные действия Соединённых Штатов могут создать опасное положение в регионе, особенно в Сирии.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия и Китай выступают против пересмотра сделки, поскольку это не соответствует резолюции Совбеза ООН 2231.
Как сообщала «Парламентская газета», 30 апреля президент России Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон высказались за сохранение и неукоснительное выполнение СВПД.