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Иран не будет пересматривать или изменять СВПД, заявил глава МИД республики
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Иран не будет пересматривать или изменять СВПД, заявил глава МИД республики 

Парламентская газета 19 минут назад
Фото: Парламентская газета
Тегеран не станет изменять или пересматривать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, видеозапись с соответствующим заявлением опубликована в Twitter.
«Мы не будем ни привлекать внешних игроков к нашей безопасности, ни пересматривать или вносить поправки в соглашение, которое мы уже добросовестно выполнили», — указал Зариф.
Iran`s Message: There is Only One Way Forward, and It`s U. S. Compliance; Not Appeasement. #IranDeal https://t.co/CBehxCAv26
— Javad Zarif (@JZarif) 3 мая 2018 г.
В 2015 году Иран, Россия, США, Китай, Великобритания, Германия и Франция подписали СВПД. Соглашение касалось урегулирования проблемы иранского атома. Выполнение соглашения снимает с Тегерана экономические санкции со стороны США и Евросоюза и Совбеза ООН.
В начале 2016 года стороны сообщили, что приступили к реализации соглашения, в связи с чем власти США отменили действующие с их стороны ограничения против Ирана.
После прихода к власти американский президент Дональд Трамп часто критиковал сделку, утверждая, что она не предотвратила возможность создания Ираном ядерного оружия, а лишь отсрочила её. В 2018 году глава Белого дома заявил, что Соединённые Штаты прекратят участие в соглашении, если оно не будет изменено.
12 мая Трамп примет решение по позиции Вашингтона по «ядерному досье» и продлению СВПД.
Ранее глава Госдепа Майк Помпео заявил, что американский лидер вряд ли решит остаться в иранской ядерной сделке, если недостатки соглашения не будут устранены. По его словам, в случае если не будет существенных поправок, США «вряд ли останутся в сделке после мая».
Иранские власти неоднократно заявляли, что выход США из иранской ядерной сделки может иметь крайне негативные последствия, а условия сделки не подлежат обсуждению и изменению. Зариф ранее указывал, что неверные действия Соединённых Штатов могут создать опасное положение в регионе, особенно в Сирии.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия и Китай выступают против пересмотра сделки, поскольку это не соответствует резолюции Совбеза ООН 2231.
Как сообщала «Парламентская газета», 30 апреля президент России Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон высказались за сохранение и неукоснительное выполнение СВПД.
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