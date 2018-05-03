Разработками мордовских светотехников заинтересовались в Сербии

Как сообщили в НИИИС им. Лодыгина, представить свою новую продукцию саранские разработчики смогли в ходе первого сербско-российского бизнес-форума в городе Крупань. Деловая миссия предприятий Мордовии Сербию была организована Центром поддержки экспорта РМ, действующим на базе Агентства инновационного развития (АИР) РМ.

В дни работы бизнес-форума в Крупани был открыт офис сербско-российской дружбы. Как отметил почетный гость форума — чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Сербия Александр Чапурин, в 2017 году объем двусторонней торговли между Россией и Сербией вырос на 23 процента.

Сербия традиционно является стратегическим партнером России. Страны экономически взаимодействуют по многим направлениям, в том числе в таких секторах как энергетика, сельское хозяйство, транспорт.

Для НИИИС им. Лодыгина Сербия может стать площадкой для реализации проектов в сфере пищевой промышленности. У компании есть решения на базе ультрафиолетовых облучателей БСП PureLight, позволяющие увеличить срок хранения продуктов питания.

— Использование облучателей улучшает качество продукции. На каждом этапе производства, упаковки и хранения снижается негативное действие микроорганизмов. Причем ультрафиолет не изменяет вкусовые и питательные качества, сохраняет товарный вид продукции, препятствуя ее гниению и росту плесени, — уточнили в НИИИС.

В ходе форума состоялись встречи и переговоры в формате В2В. Достигнут ряд договоренностей о дальнейшем сотрудничестве между НИИИС им. Лодыгина и рядом компаний пищевого сектора Сербии.

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