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Разработками мордовских светотехников заинтересовались в Сербии
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Разработками мордовских светотехников заинтересовались в Сербии 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Как сообщили в НИИИС им. Лодыгина, представить свою новую продукцию саранские разработчики смогли в ходе первого сербско-российского бизнес-форума в городе Крупань. Деловая миссия предприятий Мордовии в Сербию была организована Центром поддержки экспорта РМ, действующим на базе Агентства инновационного развития (АИР) РМ.
В дни работы бизнес-форума в Крупани был открыт офис сербско-российской дружбы. Как отметил почетный гость форума — чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Сербия Александр Чапурин, в 2017 году объем двусторонней торговли между Россией и Сербией вырос на 23 процента.
Сербия традиционно является стратегическим партнером России. Страны экономически взаимодействуют по многим направлениям, в том числе в таких секторах как энергетика, сельское хозяйство, транспорт.
Для НИИИС им. Лодыгина Сербия может стать площадкой для реализации проектов в сфере пищевой промышленности. У компании есть решения на базе ультрафиолетовых облучателей БСП PureLight, позволяющие увеличить срок хранения продуктов питания.
— Использование облучателей улучшает качество продукции. На каждом этапе производства, упаковки и хранения снижается негативное действие микроорганизмов. Причем ультрафиолет не изменяет вкусовые и питательные качества, сохраняет товарный вид продукции, препятствуя ее гниению и росту плесени, — уточнили в НИИИС.
В ходе форума состоялись встречи и переговоры в формате В2В. Достигнут ряд договоренностей о дальнейшем сотрудничестве между НИИИС им. Лодыгина и рядом компаний пищевого сектора Сербии.
Кстати
По информации АИР РМ, кроме делегации Мордовии, в мероприятиях форума участвовали представители малого и среднего бизнеса Липецкой области, Боснии и Герцеговины. В мае состоится повторный визит представителей России в Сербию для обсуждения деталей дальнейшего взаимодействия и подписания соглашений.
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