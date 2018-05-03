Богатство США оказалось мифом: «Катастрофически отстали»

Номинальные показатели уровня жизни не отражают реального благосостояния страны

К 2023 году США , по расчетам Международного валютного фонда , обгонят Италию по соотношению национального долга и ВВП: у Америки это соотношение вырастет до 116,9%, а у Италии, наоборот, уменьшится до 116,6%. Сравнение с Италией объясняется тем, что сегодня она является самым большим должником среди государств «Большой семерки».

Ведущий радиопрограммы Bloomberg прокомментировал эту статистику итальянским восклицанием «Mamma mia!», а для усиления эмоционального эффекта сообщил слушателям, что «по тяжести финансового бремени США к этому моменту превзойдут Мозамбик Бурунди ».

Подобные оценки в Америке появляются регулярно, поскольку есть реальные основания для тревоги. В декабре 2017 года по инициативе Дональда Трампа республиканцы, которые контролируют обе палаты Конгресса США , приняли закон о налоговой реформе: он уменьшает налоговые поступления в казну, не компенсируя это ничем. Национальный долг США, уже переваливший за $20 трлн, в результате популистской реформы вырастет за 10 лет еще на $1,5 трлн. Чуть позже был принят закон об увеличении расходной части бюджета еще на $300 млрд Многие экономисты предрекают стране фискальный кризис.

Индонезия и Для сравнения: посмотрим, что говорят в этом отношении в США о России , цитирую интернет-ресурс The Daily Reckoning: «Вопреки мнению многих аналитиков Россия стоит на прочной финансовой основе. Соотношение российского госдолга к ВВП составляет 12,6%, а это — сущие пустяки по сравнению с 253% у Японии , 105% у США и 68% у Германии . Внешний долг России, деноминированный в долларах, тоже очень невелик в сопоставлении с гигантскими долларовыми долгами других стран с формирующимся рынком, таких, как Турция Китай ».

Автор этой статьи, американский юрист и финансист Джеймс Рикардс далее пишет об успешном восстановлении золотовалютных резервов РФ и о том, что «у России не было дефицита во внешней торговле за последние 20 с лишним лет». Эта публикация — отнюдь не панегирик, автор затрагивает и серьезные проблемы: он пишет, что экономика РФ в основном сырьевая, не диверсифицированная… Но нарисованная Рикардсом картина (в ней присутствуют также богатейшие природные ресурсы РФ, самая большая в мире территория, технологические успехи в сферах атомной энергии, освоении космоса, производства вооружений) очень далека от изображения России в качестве нищей страны, где вот-вот наступит экономический коллапс.

Проводить сравнения между странами в плане их богатства или бедности вообще крайне трудно. Конечно, бывают простые и однозначные случаи: никто не скажет, что Гаити — богатая страна, а Швейцария — бедная. Но есть масса «серых зон» в сравнительной статистике материального благосостояния — не говоря уже о душевном состоянии, которое очень часто оказывается лучше у жителей небогатых стран, чем у граждан самых процветающих государств.

Главным показателем уровня жизни (не будем путать с качеством жизни) принято считать ВВП на душу населения. Однако даже этот базовый показатель различные международные институты считают по-разному, а помимо этого есть два несовпадающих индикатора — номинальный ВВП на душу населения и ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (ППС).

По номиналу первая десятка самых богатых стран выглядит так:

Как видим, два рейтинга не совпадают — пусть и не очень сильно. Но различия становятся еще больше, когда те же международные финансовые институты начинают считать ВВП на душу населения по ППС:

— Катар, Люксембург, Сингапур, Бруней, Кувейт, ОАЭ, Ирландия, Швейцария, Сан-Марино, Норвегия (версия Всемирного банка).

В обоих рейтингах ВВП-ППС после «горячей десятки» на 11-м месте стоят США. Одиннадцатое место из почти 200 государств — не так плохо. Но если сравнить США с такими странами, как Швеция (15-е место в таблице МВФ, 17-е — в таблице ВБ) или Германия (18-е место в обоих рейтингах), то следует наплевать на эти цифры и без колебания сказать, что и Швеция, и Германия богаче, чем Америка. Как? А так: в развитых европейских странах вы никогда не увидите той вопиющей бедности, которая бросается в глаза в негритянских гетто Нью-Йорка , Филадельфии, Балтимора и других американских городов или в индейских резервациях Аризоны и Нью-Мексико. На другом полюсе американской жизни — колоссальное богатство, равное которому трудно найти в других странах, но ведь это ни о чем не говорит: отдельные супербогатые личности есть и в Зимбабве , и в Бангладеш … Вот если вы можете проехать насквозь всю страну и не увидеть нищеты — значит, это по-настоящему богатая страна. Речь о Норвегии, Дании, Австрии , Швеции, Швейцарии… Страны, где есть более бедные и более богатые районы, но нет настоящей нищеты и разрухи.

В тех же рейтингах ВВП-ППС на душу населения мы видим Россию на 47-м месте по версии МВФ и на 52-м — по версии ВБ. В списке МВФ сразу за Россией следует Греция , в списке ВБ — Хорватия . Россияне, получается, в среднем живут лучше, чем граждане этих стран? Сомнительно. Думаю, вместе со мной усомнятся многие, кто бывал в этих странах.

Давайте разберемся. Что такое ВВП? Это — суммарная стоимость всех произведенных товаров и услуг. Сошла с конвейера машина — стоимость включается в ВВП. Брокер выставил счет клиенту за инвестиционное посредничество — засчитали в ВВП. Доктор взял с пациента деньги — тоже пошло в ВВП. Всеучитывающий ВВП исчисляется в долларах, а не в единицах продукции, а доллары накручиваются порой самым бездарным или даже противоестественным способом.

Вот, к примеру, пресловутые «откаты» (они и в Америке есть, их там называют «kickback»): во время пребывания американских войск в Ираке Пентагон платил по 100 долларов местным подрядчикам за стирку каждого мешка с солдатским бельем. Неплохо для нищих бедуинов (явно им пришлось с кем-то поделиться)! И для американского ВВП тоже хорошо. Или взять адвокатов (хоть в России, хоть в Америке): они выставляют счета по часам — каждый час стоит некую солидную сумму; судья слушает дело 15 минут, а адвокат ждет своей очереди на слушание два часа — будьте любезны, оплатите его время (и тем самым сделайте взнос в ВВП).

В США — самой большой экономике мира, которая производит почти четверть мирового ВВП, — катастрофически отсталая инфраструктура. Аэропорты, железные и автомобильные дороги, метро, мосты и тоннели, водопроводные и канализационные системы — допотопный позор, за редкими исключениями. Над дорожными колдобинами висят электропровода, которые в других странах давно спрятаны под землю. В лесах — бурелом, заброшенные пруды и лужи плодят комаров. Страна, первой внедрившая компьютеры, Интернет и мобильные телефоны, отстает от Европы и Азии по компьютеризации госучреждений, медицины и других областей, по качеству мобильной связи…

Для многих, кто не знает реальной американской жизни, эта страна видится путеводной звездой свободы и богатства — даже многие молодые люди из благополучных европейских стран стремятся попасть в Америку. На самом деле США — единственная страна в развитом мире, где нет всеобщего государственного медицинского страхования, где отсутствует обязательный отпуск по беременности и родам (этот вопрос отдан на откуп работодателям). Расходы на медицину и образование — заоблачные, которые европейцам не снились. Система социальной защиты — минимальная.

Это — выбор американцев. Так они устроили свою жизнь — ничего не требуя от государства, лишь бы оно оставило в покое их кошелек, дом и оружие. В соседней Канаде живут по-другому — без оружия, зато с медицинской страховкой для всех и с доступным по цене образованием. В Канаде меньше кричащей роскоши и безысходной нищеты — визуально эта страна как бы похожа на Штаты, но по укладу жизни ближе к Европе. Где лучше — в США или в Канаде? Я голосую за Канаду, хотя по ВВП на душу населения во всех таблицах она стоит ниже США.

Если продолжить разговор о хрестоматийном ВВП, надо упомянуть еще один показатель, который отражает различия в менталитете и объясняет, почему в одних странах вопросы инфраструктуры и социального обеспечения решаются более успешно, чем в других. Этот показатель называется «налоговая нагрузка» — соотношение суммы налоговых поступлений к ВВП. У американцев одно с другим соотносится (по данным журнала Forbes ) в пропорции 25,3%; в среднем по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, куда входят все развитые страны), — 34%; в ФРГ — 37,6%, в Швеции — 44,1%, во Франции — 45,3%, в Дании — 45,9%…