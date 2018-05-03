Мослекторий покажет лекцию Лео Бокерии о том, как подготовиться к спортивным мероприятиям

16 мая в павильоне «Заповедное посольство» парка Зарядье состоится лекция «Здоровый марафон». Сегодня задана мода на спорт и здоровой образ жизни. В столице проходят всевозможные велопарады и беговые марофоны. На лекции речь пойдет о том, как подготовиться к спортивным мероприятиям, что иметь при себе и о чем помнить. Прочитает ее директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент «Лиги здоровья нации» Лео Антонович Бокерия

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Мослекторий». Прямую трансляцию смотрите 16 мая в 14:30 на этой странице или на сайте «Мослектория». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.