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Мослекторий покажет лекцию Лео Бокерии о том, как подготовиться к спортивным мероприятиям
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Мослекторий покажет лекцию Лео Бокерии о том, как подготовиться к спортивным мероприятиям 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
16 мая в павильоне «Заповедное посольство» парка Зарядье состоится лекция «Здоровый марафон». Сегодня задана мода на спорт и здоровой образ жизни. В столице проходят всевозможные велопарады и беговые марофоны. На лекции речь пойдет о том, как подготовиться к спортивным мероприятиям, что иметь при себе и о чем помнить. Прочитает ее директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент «Лиги здоровья нации» Лео Антонович Бокерия.
Мероприятие пройдет в рамках проекта «Мослекторий». Прямую трансляцию смотрите 16 мая в 14:30 на этой странице или на сайте «Мослектория». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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