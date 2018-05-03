Серебряные подземелья Колымы

Колыма. Весна. Такого идеально белого снега я не видел еще никогда в жизни, и это крепко врезается в память. Как и долгая 500-километровая дорога из Магадана через перевалы, реки, ручьи и бесконечные перелески из голых лиственниц, как огненно-рыжая лиса, совершенно бесстрашно подошедшая за куском вареной курицы, как заброшенные поселки-призраки по пути в Омсукчан, как главная цель нашей поездки — самый большой серебряный рудник в России , Дукат.

Если вчитаться в цифры и представить их на карте, можно опешить: общая длина подземных штолен Дуката — более 3 тысяч километров! Представляете, в скальных породах прорыли тоннель длиной как от Москвы до Новосибирска ! Это же какой труд какого количества людей понадобился, чтобы вырубить такую мегаштольню? Просто невероятно!

Но вырубают все новые штольни здесь неспроста. Дукат — крупнейшее месторождение серебра в России и третье (!) в мире по объему добычи этого металла. Каждый год здесь из-под земли достают миллионы тонн породы, из которой добывают 700 и больше тонн серебра. Но хватит разглагольствовать, давайте отправимся под землю и своими глазами увидим то, что дано увидеть лишь ограниченному количеству людей: как добывают серебро в подземных рудниках.

Первое, с чего начинается визит в подземелье, — инструктаж по технике безопасности. Наверное, многие сейчас подумали: «А, стандартная хрень, можно не вникать». На самом деле здесь немного другой случай. Причем осознал я это уже в подземелье, когда мы минут 20 ехали по бесконечным штольням, сменяя горизонт за горизонтом, сворачивали в какие-то перемычки и выезжали в в очередные выработки, а затем остановились, и сопровождающие работники вышли уточнить необходимую нам локацию. Знаете, что меня поразило? Даже на минуту выйдя из машины, все взяли с собой самоспасатель. О его использовании подробно рассказывали на инструктаже, и по поводу него инспектор сказал коротко и емко: «Если там, внизу, что-то произойдет, без него вы почти гарантированно погибнете». Так вот все без исключения работники: горняки, операторы машин, водители, инженеры и даже генеральный директор — под землей не выпускают самоспасатель из рук и не оставляют на сиденье, даже если выходят всего на минуту.

Надеваем теплую спецодежду, получаем самоспасатель и фонарь горнорабочего, который сканируют и привязывают к каждому, кто отправляется под землю, — и лишь теперь можно на рудник! Перед въездом в шахту встречаем несколько необычных машин: все они низкие, широкие и верткие — это особенность подземного транспорта. Пешком сюда нельзя: снова техника безопасности. До рабочих мест сотрудники штолен добираются исключительно на транспорте — вот на таких автобусах, напоминающих гусеницу. Те же, кому по роду деятельности нужно много передвигаться по штольням во время смены, ездят на старых добрых отечественных УАЗах.

Итак, как же разрабатывают подобные рудники? Если с карьерами все более или менее понятно, то в подземных выработках важно учесть массу факторов, чтобы и не рыть годами пустую породу, и не бурить без толку куда-то в другую сторону, и не пробить случайно проход в работающую штольню, и не устроить обвал, который может привести к большой трагедии.

Разработка месторождения Дукат осуществляется штольневыми горизонтами, которые связывают между собой специальные наклонные автосъезды. Если более понятным языком, то строится компьютерная модель, в которой штольни располагаются в специальных горизонтах — они не пересекаются, не угрожают друг другу обвалами и движениями горных масс. В модели учтены как существующие штольни, так и те, что только планируются, исходя из геологоразведки и наличия добываемого металла.

Сейчас на Дукате идет постепенное углубление горизонтов — это чем-то напоминает разработку карьера, только происходит под землей, внутри огромной сопки, богатой серебром. Сейчас разница между верхним и нижним горизонтом — чуть более 300 метров, разработка же рудника планируется аж до глубины 690 метров. А возможно, и глубже, если разведка найдет серебро ниже.

Каждый день на руднике идет бурение и растет длина штолен: вывозится пустая порода и добывается руда, содержащая серебро. Если вы думаете, что эти штольни почти 4 метра в высоту и 5-6 метров в ширину выгрызает огромная машина, как в фантастических фильмах, вы сильно ошибаетесь. Проходку осуществляют с помощью взрывов, и делается это вот как. Маркшейдеры наносят на стены и потолок специальные отметки — точки будущей закладки зарядов. Эта разметка называется паспортом бурения. Затем буровая машина под заданным углом делает углубления необходимой величины, куда затем заложат заряды. Ну и… большой бададум. Взрывные работы проходят каждый день в определенное время. Всех работников предварительно вывозят из-под земли, а возвращаются они уже вместе со специальной техникой для вывоза вскрыши либо серебросодержащей руды.

Когда-то работа буровика была невероятно вредной из-за воздействия сильной вибрации оборудования и особенно пыли. Современные машины бурят с использованием воды, на определенном отдалении от оператора установки, который к тому же находится в закрытом колпаке кабины. Так что буровики прошлого могли бы только позавидовать сегодняшним.

После взрыва забой очищают от породы, и в дело вступают геологи. Их задача — привязаться к забою, поставить геологическую точку. От нее будет зависеть работа других специалистов. Геологи определяют границы рудного тела и отделяют его от пустой породы. Отделением занимается геофизик. Он просвечивает толщу породы специальным устройством, подобно рентгену, и точно определяет даже процент содержания серебра в породе. А дальше снова буровая установка, точечное бурение, закладка зарядов уже вокруг рудного тела и его «изъятие» из каменной толщи. Кстати, буровая установка «Симба» способна углубляться в породу до 50 метров — иногда приходится делать и такие глубокие закладки взрывчатого вещества.

Руду вывозят на погрузочно-разгрузочных машинах, таких же низких и вертких, как и автобусы для рабочих. Объем ковша такой машины — 9 тонн руды. Управляют ею в том числе дистанционно. Для чего это? Когда забой расчищают после взрыва, его кровля может представлять опасность для оператора, ведь забой еще не приведен в безопасное состояние. Поэтому ковш загружают породой с помощью пульта дистанционного управления, выводят машину задним ходом, оператор садится обратно в кабину и перегружает породу из ковша в кузов самосвала. А затем — снова из кабины, пульт в руки и в опасную зону за новыми 9 тоннами руды.

Пустую руду из забоя самосвалами вывозят на отвал, а вот ту, что содержит серебро, везут на рудный двор по единственной в Магаданской области железной дороге, причем подземной. Протяженность этой необычной дороги — 5,5 км, в составе 15 вагонов, которые за один раз перевозят 90 тонн полезной руды.

На рудном дворе руду распределяют по разным штабелям, исходя из содержания в ней серебра — как и при золотодобыче, о которой мы рассказывали в этом материале. И точно так же, как при добыче золота, следующим этапом будет обогащение серебра на специальной фабрике, построенной здесь же, в поселке Дукат, а затем выплавка металла на металлургическом комбинате.