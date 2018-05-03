За госзакупку — в тюрьму. Требования законодательства ужесточены

Президент Владимир Путин недавно подписал Федеральный закон № 99-ФЗ, согласно которому под уголовную ответственность подпадает более широкий круг физический лиц, участвующий в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд.

В соответствии со статьями 200.4 и 200.5 Уголовного кодекса преступлениями являются злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд и подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего и члена комиссии по осуществлению закупок.

Помимо этого, в статью 304 Уголовного кодекса внесены изменения, которые устанавливают ответственность за провокацию подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд.

С 3 мая 2018 года указанные статьи вступают в законную силу и правоохранительные органы имеют право применять их на всей территории страны.

До введения описанных изменений, в уголовном законодательстве можно было выделить две группы лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за противоправные деяния в сфере госзакупок: должностные лица (госзаказчик) и предприниматели (участники госзакупок).

Для первой категории лиц Уголовной кодекс предусматривает целый комплекс статей, указанных в главе о преступлениях против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Наиболее часто таких лиц привлекали к уголовной ответственности за злоупотребление или превышение служебных полномочий.

Ко второй категории можно отнести лиц обладающих управленческими полномочиями (например, генеральный директор) в коммерческих организациях, которых, как правило привлекали к уголовной ответственности за злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, мошенничество.

Вместе с тем, среди госзаказчиков существует категория лиц, не подпадающих под понятие должностного лица — гражданские служащие. В коммерческих организациях также не все сотрудники обладают управленческими полномочиями. Однако, указанные лица исполняют различные функции, влияющие на осуществление госзакупок: подготовка документации, приемка товаров, работ, услуг, обработка заявок и т.д. Вместе с тем, в отсутствие доказательств сговора таких лиц с должностными лицами или лицами, обладающими управленческими полномочиями, привлечь их к уголовной ответственности за допущенные нарушения было крайне сложно, поскольку они не являлись субъектами уголовной ответственности.

В тоже время, сложилась практика, при которой должностные лица с целью минимизации степени ответственности (уголовной, административной, дисциплинарной и т.п.) поручали организацию госзакупок гражданским сотрудникам, например, заключая договоры с компаниями на организацию конкурсов или выполнение отдельных функций, например, приемки товаров, работ, услуг.

Во многих случаях такая практика позволяла избегать уголовной ответственности должностным лицам, поскольку они не отвечали за нарушения процедур при проведении госзакупок, допущенных сотрудниками привлеченных коммерческих организаций. Сотрудники коммерческих организаций также не несли уголовной ответственности, поскольку не выполняли управленческие функции, то есть не являлись субъектами уголовной ответственности.

Вводя в Уголовный кодекс статьи 200.4 и 200.5 законодательство таким образом устраняет имеющийся пробел. Благодаря корректировке законодательства, к уголовной ответственности будет привлекаться отдельная категория граждан, не являющихся должностными лицами или лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации.

Указанная категория лиц определена законодательством так: работник контрактной службы, контрактный управляющий, член комиссии по осуществлению закупок, лицо, осуществляющее приемку поставленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг, либо иным уполномоченным лицом, представляющим интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд.

Рассмотрим простой пример. Сотрудник, ответственный за приемку работ по строительству участка дороги закрывает глаза на явные недостатки в работах. И это, например, обусловлено тем, что в строительной работает его родственник, премия которого зависит от результатов приемки. С введением описанных изменений в законодательстве указанный сотрудник может быть привлечен к уголовной ответственности в соответствии со статьей 200.4 Уголовного кодекса.

Мы полагаем, что в связи с введением указанных изменений в законодательство, необходимо обратить внимание на такие формы мотивации сотрудников контрагентов, как подарки, выезды на различные курорты для проведения семинаров, походы в рестораны и т.д. Участие лиц, перечисленных в статье 200.4 Уголовного кодекса в подобных мероприятиях может быть впоследствии расценено правоохранительными органами в контексте «личного интереса».