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Церемонию развода караулов Президентского полка отменили в Московском Кремле 5 мая
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Церемонию развода караулов Президентского полка отменили в Московском Кремле 5 мая 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Из-за подготовки к параду Победы 5 мая в Московском Кремле не будет проводиться церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка, говорится в сообщении центра по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.
«В связи с подготовкой к параду Победы 5 мая 2018 года церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля проводиться не будет», — говорится в сообщении.
Церемония развода пеших и конных караулов на территории Московского Кремля в этом году проводится по выходным дням в 12:00, начиная с 14 апреля.
Церемония включает демонстрацию наиболее ярких строевых приемов почетного караула кремлевского полка с оружием и конную карусель кавалеристов. Разводы пеших и конных караулов, возрожденные в 2005 году, проводятся только в теплое время года.
Президентский полк — особая воинская часть, которая решает специфические задачи по обеспечению безопасности первых лиц государства и сохранности кремлевских ценностей.
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