Ямал и Беларусь договорились обмениваться журналистами

Ямало-Ненецкого автономного округа РФ. Обмен опытом в подготовке журналистских и издательских кадров, участие в международных книжных ярмарках и выставках средств массовой информации включены в солидный пакет проектов и планов сотрудничества СМИ Беларуси

Договоренность об этом достигнута на встрече министра информации РБ Александра Карлюкевича и вице-губернатора автономного округа России Ирины Соколовой на полях XXII Минской международной выставки.

Официальную делегацию ЯНАО возглавила вице-губернатор региона Ирина Соколова. В состав делегации вошли представители средств массовой информации арктического региона, профильного департамента, заместитель главы региона, руководитель аппарата губернатора ЯНАО Наталия Фиголь

Ямал на выставке «СМИ в Беларуси» представляет экспозицию с информацией о работе региональных медиа: ОГТРК «Ямал-Регион», ГТРК «Ямал», ИА «Север-Пресс» , журнала «Ямальский меридиан», окружной газеты «Красный Север» и газет на национальных языках.

В ходе визита ямальской делегации в Республику Беларусь вице-губернатор автономного округа Ирина Соколова провела рабочую встречу с министром информации Республики Беларусь Александром Карлюкевичем. Участники встречи выразили намерения развивать сотрудничество между субъектами информационной деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Беларусь.

«Ямал готов к взаимодействию в области печати и информации с Республикой Беларусь. Уверена, что это будет способствовать укреплению гуманитарных связей между Ямалом и регионами Республики и поможет развитию добрососедских отношений между нашими странами», — отметила Ирина Соколова.

Министр информации Республики Беларусь Александр Карлюкевич выразил признательность за высокий уровень представительства Ямало-Ненецкого автономного округа на самом значимом событии года в информационной сфере Республики Беларусь — XХII Международной специализированной выставки «СМІ ў Беларусі».

Партнёрские связи между Ямало-Ненецким автономным округом и регионами Республики Беларусь активно развиваются. С 2014 года действует соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном сотрудничестве между Правительством ЯНАО и Минским городским исполнительным комитетом. А с 2016 года аналогичное соглашение действует с Брестской областью. За последний год внешнеторговый оборот между Ямалом и регионами Беларуси вырос в 6,5 раза.