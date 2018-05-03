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Ямал и Беларусь договорились обмениваться журналистами
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Ямал и Беларусь договорились обмениваться журналистами 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Обмен опытом в подготовке журналистских и издательских кадров, участие в международных книжных ярмарках и выставках средств массовой информации включены в солидный пакет проектов и планов сотрудничества СМИ Беларуси и Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.
Договоренность об этом достигнута на встрече министра информации РБ Александра Карлюкевича и вице-губернатора автономного округа России Ирины Соколовой на полях XXII Минской международной выставки.
Официальную делегацию ЯНАО возглавила вице-губернатор региона Ирина Соколова. В состав делегации вошли представители средств массовой информации арктического региона, профильного департамента, заместитель главы региона, руководитель аппарата губернатора ЯНАО Наталия Фиголь.
Ямал на выставке «СМИ в Беларуси» представляет экспозицию с информацией о работе региональных медиа: ОГТРК «Ямал-Регион», ГТРК «Ямал», ИА «Север-Пресс», журнала «Ямальский меридиан», окружной газеты «Красный Север» и газет на национальных языках.
В ходе визита ямальской делегации в Республику Беларусь вице-губернатор автономного округа Ирина Соколова провела рабочую встречу с министром информации Республики Беларусь Александром Карлюкевичем. Участники встречи выразили намерения развивать сотрудничество между субъектами информационной деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Беларусь.
«Ямал готов к взаимодействию в области печати и информации с Республикой Беларусь. Уверена, что это будет способствовать укреплению гуманитарных связей между Ямалом и регионами Республики и поможет развитию добрососедских отношений между нашими странами», — отметила Ирина Соколова.
Министр информации Республики Беларусь Александр Карлюкевич выразил признательность за высокий уровень представительства Ямало-Ненецкого автономного округа на самом значимом событии года в информационной сфере Республики Беларусь — XХII Международной специализированной выставки «СМІ ў Беларусі».
Партнёрские связи между Ямало-Ненецким автономным округом и регионами Республики Беларусь активно развиваются. С 2014 года действует соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном сотрудничестве между Правительством ЯНАО и Минским городским исполнительным комитетом. А с 2016 года аналогичное соглашение действует с Брестской областью. За последний год внешнеторговый оборот между Ямалом и регионами Беларуси вырос в 6,5 раза.
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