Казахстан ратифицировал соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в области информационной безопасности

Астана , 3 мая / Синьхуа / — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о ратификации соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств /СНГ/ в области обеспечения информационной безопасности. Об этом сегодня сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Соглашение регулирует взаимодействие между странами-участниками СНГ в части трансграничной передачи информации, разработки межгосударственных стандартов в области информационной безопасности, анализа и оценки угроз информационных систем.

"Из 3200 специалистов по информационной безопасности мы видим ежегодно реально подготовленных где-то 160. В этом году мы отрабатываем систему подготовки. Семь вузов готовят специалистов, подобраны программы обучения по 6 специальностям, в том числе криптологии, шифрованию и обработке данных", — сказал ранее министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов

Целью соглашения является проведение совместных скоординированных мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности в государствах-участниках СНГ. —0—