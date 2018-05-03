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Казахстан ратифицировал соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в области информационной безопасности
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Казахстан ратифицировал соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в области информационной безопасности 

ИА Синьхуа 1 час назад
Астана, 3 мая /Синьхуа/ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о ратификации соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств /СНГ/ в области обеспечения информационной безопасности. Об этом сегодня сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
Соглашение регулирует взаимодействие между странами-участниками СНГ в части трансграничной передачи информации, разработки межгосударственных стандартов в области информационной безопасности, анализа и оценки угроз информационных систем.
"Из 3200 специалистов по информационной безопасности мы видим ежегодно реально подготовленных где-то 160. В этом году мы отрабатываем систему подготовки. Семь вузов готовят специалистов, подобраны программы обучения по 6 специальностям, в том числе криптологии, шифрованию и обработке данных", — сказал ранее министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов.
Целью соглашения является проведение совместных скоординированных мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности в государствах-участниках СНГ. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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