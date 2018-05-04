Эксперты проверят качество строительства дома по программе реновации в районе Коньково

Жилой дом, возводимый по программе реновации в нашем районе (кв. 44-47, корп. 12), ждет проверка. Ее проведут Мосгосстройнадзор совместно с представителями Центра экспертиз («ЦЭИИС»). Об этом сообщается на портале Стройкомплекса Москвы.

Сейчас идет возведение наземной части здания. Уточняется, что эксперты «ЦЭИИС» проверят качество монтажа сборных железобетонных конструкций, включая сварные соединения и межпанельные швы.

Аналогичная проверка ждет дом, строящийся по программе реновации в Северном Медведкове (проезд Шокальского, владение 33). На этом объекте специалистами будет проверено качество монолитных конструкций первого этажа.