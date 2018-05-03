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В библиотеке № 98 состоялся конкурс чтецов «Этих дней не смолкнет слава»
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В библиотеке № 98 состоялся конкурс чтецов «Этих дней не смолкнет слава» 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
Конкурс чтецов среди подростков и молодежи Восточного округа, посвященный 73-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в библиотеке № 98 на Зеленом проспекте.
В мероприятии приняли участие представители управы района Новогиреево, Совета ветеранов района Новогиреево, Института театрального искусства им. П. М. Ершова, преподаватели и учащиеся Московского колледжа архитектуры и градостроительств, медицинского колледжа № 7, филиал Новогиреевский, школы № 1432, музыкальной школы им. Дмитрия Шостаковича, посетители и читатели библиотеки.
Конкурс провела заведующая библиотекой № 98 Ирина Абалова. Ирина Андреевна рассказала о всемирно-историческом значении Великой Победы Советского Союза во Второй мировой войне, представила книжную выставку «Подвиг народа» и показала гостям и участникам конкурса выставку детских рисунков и поздравительных открыток «С Днем Победы!» — творческих работ юных читателей библиотеки.
На конкурсе прозвучали стихи советских поэтов о войне — Булата Окуджавы, Константина Симонова, Владимира Высоцкого, Александра Твардовского и других. Все выступления были очень тепло приняты присутствующими на мероприятии гостями и участниками конкурса.
Стихи о суровых годах войны о подвигах наших солдат, о трудной и счастливой судьбе народа, прошедшего через самые страшные испытания останутся с нами и тогда, когда поколение фронтовиков уйдет. Звучала музыка военных лет в исполнении Дмитрия Гришина, учащегося МК № 7 и Ярослава Семипятнова, учащегося музыкальной школы им. Дмитрия Шостаковича.
Член жюри Юлия Мамедова, сотрудник отдела по взаимодействию с населением управы района Новогиреево, отметила исполнительское мастерство конкурсантов и вручила участникам сертификаты и книги в подарок.
Председатель жюри конкурса Александра Конева, проректор по учебно-методической работе Института театрального искусства им. П. М. Ершова, отметила большое значение конкурса в деле воспитания гражданских и патриотических качеств подрастающего поколения и поблагодарила всех его участников.
Победителями конкурса стали Пояркова Анастасия, завоевавшая первое место, Екатерина Солтан и Людмила Сагина, разделившие между собой второе место, а также три участника, занявшие на конкурсе третье место: Александра Глубокова, Дмитрий Гришин и Фатима Коригова. Приз зрительских симпатий получила Анастасия Федотова.
Фото предоставлено библиотекой № 98.
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