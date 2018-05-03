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Архангельские байкеры откроют мотосезон 12 мая
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Архангельские байкеры откроют мотосезон 12 мая 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Хотя погода в Архангельске только начала налаживаться, первые мотоциклы в городе уже появились. Местный мотоклуб Archangels объявил об открытии сезона. В честь этого 12 мая в 14 часов на площади Профсоюзов состоится встреча мотоциклистов.
— Просто соберемся, и все. Постоим, пообщаемся и разъедемся кто куда. Как такового официального проезда по городу не будет, — рассказал байкер Денис Костамо.
В 20 часов того же дня — вечеринка по поводу открытия мотосезона в баре Fabrika. Для собравшихся выступят группы «Живые камни», Jagga Ngulu, Not Today и Cергей Минин и его «Гусли шоу». Кроме того, в программе стриптиз, конкурсы и призы.
Мотоклуб Archangels старейший в Архангельской области. 7 июня ему исполнится 21 год.
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