Архангельские байкеры откроют мотосезон 12 мая

Хотя погода в Архангельске только начала налаживаться, первые мотоциклы в городе уже появились. Местный мотоклуб Archangels объявил об открытии сезона. В честь этого 12 мая в 14 часов на площади Профсоюзов состоится встреча мотоциклистов.

— Просто соберемся, и все. Постоим, пообщаемся и разъедемся кто куда. Как такового официального проезда по городу не будет, — рассказал байкер Денис Костамо.

В 20 часов того же дня — вечеринка по поводу открытия мотосезона в баре Fabrika. Для собравшихся выступят группы «Живые камни», Jagga Ngulu, Not Today и Cергей Минин и его «Гусли шоу». Кроме того, в программе стриптиз, конкурсы и призы.