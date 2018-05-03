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На фасаде десятиэтажного дома напротив ТЦ «Парк Хаус» нарисовали портрет советского летчика
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На фасаде десятиэтажного дома напротив ТЦ «Парк Хаус» нарисовали портрет советского летчика 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Самарские граффитисты оживили художественный облик дома на Московском шоссе. Речь идет о десятиэтажке, расположенной напротив ТЦ «Парк Хаус». Об этом 63.ru сообщили в фонде капремонта.
Публикация от VGA CREW (@denisvertigo) 2 Май 2018 в 1:14 PDT  На торце дома № 124 подрядчики нарисовали портрет советского летчика Александра Мамкина. Граффити художникам заказали фонд капитального ремонта и частный инвестор — «Проект-С». Александр Мамкин — советский лётчик, участник Великой Отечественной войны. В ночь с 10 на 11 апреля 1944 года он совершил восемь успешных рейсов в перегруженном детьми самолёте. В девятый раз в самолёт Мамкина удалось вместить еще 10 детей, их воспитательницу Валентину Латко и двух взрослых раненых партизан. На подлёте к линии фронта самолёт дважды подбили. Линию фронта лётчик пересёк уже на горящем самолёте. Ноги Александра обуглились до костей, но лётчик успел посадить горящий самолет. Все пассажиры спаслись, но сам он умер через шесть дней из-за сильных ожогов. — В среду, 9 мая, у дома с новой картиной пройдет торжественное мероприятие, посвященное открытию граффити, — рассказали в фонде капремонта.
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