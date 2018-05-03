Пять районов Рязанской области получат гранты на благоустройство

Региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия сообщило о завершении отбора получателей грантов на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.

Всего подали 14 заявок из Скопинского, Михайловского, Рязанского, Старожиловского и Александро-Невского районов. В результате конкурсного отбора гранты получат 12 сельских поселений указанных районов.

На выделенные деньги там благоустроят памятники землякам — участникам Великой Отечественной войны, создадут современные детские игровые и спортивные площадки, а также зоны отдыха.

Общая стоимость проектов составляет 7, 04 миллионов рублей. На их реализацию из федерального и областного бюджетов планируется направить 4, 224 млн рублей, в том числе 2,3 млн рублей добавит регион. Оставшиеся деньги вложат местные органы власти, юридические и физические лица.