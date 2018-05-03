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Пять районов Рязанской области получат гранты на благоустройство
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Пять районов Рязанской области получат гранты на благоустройство 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия сообщило о завершении отбора получателей грантов на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.
Всего подали 14 заявок из Скопинского, Михайловского, Рязанского, Старожиловского и Александро-Невского районов. В результате конкурсного отбора гранты получат 12 сельских поселений указанных районов.
На выделенные деньги там благоустроят памятники землякам — участникам Великой Отечественной войны, создадут современные детские игровые и спортивные площадки, а также зоны отдыха.
Общая стоимость проектов составляет 7, 04 миллионов рублей. На их реализацию из федерального и областного бюджетов планируется направить 4, 224 млн рублей, в том числе 2,3 млн рублей добавит регион. Оставшиеся деньги вложат местные органы власти, юридические и физические лица.
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