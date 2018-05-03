Где найти бесплатного юриста в Архангельске? 

Можно ли получить бесплатную юридическую консультацию в Архангельске, и где именно?
Отвечает начальник регионального Управления Минюста России Сергей Михайловский:
— Бесплатные консультации для людей старшего поколения в честь Дня Победы мы проводим ежегодно. Управление Минюста России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу приглашает ветеранов Великой Отечественной войны, членов их семей и пенсионеров на бесплатную юридическую консультацию, которая пройдёт 10 мая 2018 года с 14 до 17 часов в Архангельской областной библиотеке им. Н. А. Добролюбова (г. Архангельск, ул. Логинова, д. 2). Трёхчасовой приём проведут адвокаты, нотариусы, судебные приставы, сотрудники областной прокуратуры, Пенсионного фонда, Отделения социальной защиты населения, регионального Министерства здравоохранения и Управления МВД России по Архангельской области.