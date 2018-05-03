Модный iPhone X за четверть стоимости стал для костромича печальным уроком

Костромич купил iPhone X за 25 тысяч рублей, узнал KOSTROMA.TODAY. Хотя реальная цена этого телефона составляет 80-100 тысяч рублей.

В необычной акции пришлось разбираться полицейским.

Как рассказали корреспонденту KOSTROMA.TODAY в пресс-службе регионального УМВД , в одно из костромских кафе зашел посетитель и сразу направился к бармену. Мужчина увидел, что работник заведения — стильный и модный, поэтому предложил ему выгодную акцию, не отходя от кассы. Он достал из кармана iPhone X и сказал, что готов продать его молодому человеку всего за 25 тысяч рублей. Бармен посмотрел телефон, оценил, проверил, не поверил своему счастью и тут же согласился на покупку.

Посетитель отдал ему коробку с телефоном, забрал деньги и ушел.

Когда молодой человек решил опробовать новый гаджет, тут же погрустнел — в руках у него оказалась китайская реплика iPhone X, которая очень сильно отличалась от оригинала и стоила не более 10 тысяч рублей.

Судя по всему, продавец сначала дал ему опробовать оригинал смартфона, а потом вручил запечатанную коробку с его копией.

Бармен тут же пошел в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские устанавливают личность злоумышленника.