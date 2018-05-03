Ещё
Памфилова прокомментировала переход главы аппарата ЦИК в Севастополь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Памфилова прокомментировала переход главы аппарата ЦИК в Севастополь 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Переход руководителя аппарата ЦИК РФ Сергея Даниленко на работу в Севастопольскую городскую избирательную комиссию — не почетная ссылка, а важная миссия, в будущем его будут рекомендовать на пост главы избирательного органа города, сообщила на заседании Центризбиркома председатель ведомства Элла Памфилова.
На заседании ЦИК в четверг ведомство рекомендовало назначить Даниленко членом избиркома города с правом решающего голоса.
"Это никакая ни почетная ссылка, это очень важная миссия…. Это очень важная, почетная миссия, требующая невероятных ежедневных усилий, умения находить компромиссы между разными группами людей, учить, обучать, организовывать, но делать это тактично максимально", — сказала Памфилова, отметив, что при обсуждении кандидатуры в ЦИК было сложно придумать лучшую кандидатуру.
По ее словам, у Даниленко имеется огромный опыт работы в избирательной системе. «С одной стороны, мы с сожалением с вами расстаемся, но с другой стороны, я считаю, радостью, что в Севастополе будет председатель, который сможет вывести работу всей избирательной системы города на новый уровень, который достоин этого замечательного города», — отметила Памфилова, добавив, что в будущем ЦИК будет рекомендовать Даниленко на пост председателя Севастопольской городской избирательной комиссии.
Ранее глава горизбиркома Петухов подал заявление об отставке и был досрочно освобожден от исполнения обязанностей. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что отставка стала «единственно верным решением» в сложившейся ситуации.
На одном из заседаний ЦИК ранее Памфилова сообщила, что у ведомства есть целый ряд претензий к председателю избиркома Севастополя, ЦИК высказывал намерение проверить деятельность руководства городской комиссии.
РИА Новости: последние новости
Эксперты рассказали, на сколько могут повысить пенсионный возраст В Берлине проанализируют информацию Израиля о ядерной программе Ирана Федеральная нотариальная палата открыла публичный реестр наследственных дел
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии203
В России может появиться новый налог79
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе349
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы106
Россияне побили рекорд бегства в США401
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
04:24
В РФ начали блокировать VPN-сервисы
Интернет Наука и техника
02:32
В Битцевском лесу обустроены 22 пикниковые точки
Новости Москвы
00:24
Московский зоопарк проведет тематические экскурсии
Новости Москвы
00:15
Бородина укатила отдыхать без мужа
Шоу-бизнес
00:29
Жители столичного региона наблюдали редкий парад планет
Наука и техника Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение