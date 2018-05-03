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Свыше 75 квадратных метров асфальта положили в Тверском районе
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Свыше 75 квадратных метров асфальта положили в Тверском районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Специалисты Государственного бюджетного учреждения «Жилищник Тверского района» заасфальтировали 75,3 квадратных метра дорожного полотна за 1 мая.
В основном, сотрудники управляющей организации устраняли ямы на тротуарах.
— Наши специалисты использовали для корректировки дефектов песчаную дорожную смесь. Всего для выполнения ямочного ремонта им потребовалось около девяти тонн материала, — поделился сведениями Акоп Мкртчян, ведущий инженер учреждения по благоустройству.
Работы организовали по адресам: улицы Новолесная и 1-я Миусская — там устранили по два серьезных дефекта асфальтобетонного покрытия; и в переулках Цветной, дом 17, и 1-й Самотечный, дом 17, где суммарно устранили пять ям.
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