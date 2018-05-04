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Испания продолжит расследование преступлений баскской группировки ЭТА
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Испания продолжит расследование преступлений баскской группировки ЭТА 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: Вести.Ru
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что расследование преступлений баскской террористической организации ЭТА, ранее заявившей о самороспуске и полном прекращении деятельности, будут продолжаться и дальше.
"ЭТА признала, что история ее деятельности является провалом. Они не получили никакого дохода ни за убийства, ни за их прекращение, и не получат ничего в связи с самороспуском. Преступления ЭТА будут расследоваться и преследоваться в судебном порядке и дальше. Нет никакой безнаказанности и не будет", — заявил Рахой на пресс-конференции, выдержки из которой приводит издание Pais.
По словам Рахоя, в ближайшие дни глава МВД созовет внеочередное собрание так называемого «антитеррористического пакта», чтобы проанализировать эту ситуацию. Премьер-министр напомнил, что жертвами группировки за 50 лет стали 853 человека.
В минувшую среду стало известно, что представители ЭТА объявили о роспуске своих структур и полном прекращении деятельности.
Террористическая группировка ЭТА (Euzkadi Ta Azkatasuna, на баскском языке означает «Родина и свобода») была основана 31 июля 1959 года. Ее жертвами за всю историю существования стали более 800 человек. В 2011 году ЭТА объявила «бессрочное и всеобщее перемирие». В ответ на это правительство Испании потребовало ее самороспуска.
Подробнее о террористической группировке ЭТА читайте в справке РИА Новости>>
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