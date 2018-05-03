Ледоход приближается к Югре, уровень воды поднимается резко

Сегодня, 3 мая, на реке Обь в Ханты-Мансийском автономном округе «кромка льда» находится в районе МО Октябрьского.

Сургута, По сведениям ГКУ «Центроспас-Югория», наблюдается неполный ледостав, вода на льду, закраины, разводья. Эти явления постепенно являются жителям Нижневартовска Нефтеюганска , Сытомино, Белогорье, Полновата.

Динамика хода уровней воды составляет от 10 до 23 сантиметров в сутки, что в целом можно назвать довольно существенным подъемом. Это говорит о том, что скоро река очистится ото льда полностью.

В то же время в Шурышкарском районе Ямала, который первым «принимает» ледоход, пока подъем воды не такой значительный. За последние сутки он составил около 3 сантиметров. По многолетним наблюдениям, на Ямале реки очищаются ото льда, как правило, в конце мая. Сейчас, как сообщают спасатели, на реке идет развитие весенних ледовых явлений, уменьшение толщины льда на участках рек, начало развития паводковой обстановки: вода на льду под снегом, лед ярусный.