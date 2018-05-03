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Саратовцы смогут высадить деревья в память об участниках ВОВ
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Саратовцы смогут высадить деревья в память об участниках ВОВ 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Саратове в Кировском районе 6 мая в 12.00 часов по местному времени в рамках акции #ДревоПамяти «Городского молодежного центра» волонтеры и жители города высадят саженцы деревьев на бульваре Героев Отечества в память о своих родственниках, которые принимали участие в Великой Отечественной Войне, а также о тружениках тыла.
Напомним, всю неделю шел сбор заявок по определению места высадки саженцев, большинство саратовцев выбрали новый бульвар Героев Отечества в поселке Солнечный-2.
Принять участие в мероприятии смогут все желающие. Место сбора участников мероприятия: Еремина, 9
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