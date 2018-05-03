Студент из Хошимина организовал стартап по сбору отходов 

27-летний вьетнамец организовал стартап, в рамках которого собирает отходы, продает их, а вырученные деньги идут местным нуждающимся
Долгожданный дебют компании Chu Hoa Co., основателем и главой которой является Nguyen Van Tien, состоялся на недавней молодежной Профсоюзной ярмарке в парке Van Lang в районе 5, Хошимин.
Толпы подростков хлынули к стенду компании, чтобы обменять пластиковые бутылки и старые газеты на «предметы первой необходимости», такие как рис, молоко и растительное масло, которые они, как ожидается, пожертвуют местным бедным жителям.
Такой подход к благотворительности многие считают позитивной моделью содействия благотворительной помощи среди молодежи города.
«Эта лавка меня очень интересует, в основном потому, что я могу делать подарки самостоятельно, а не через взаимный фонд», — поделилась Khanh Thi, молодая девушка на ярмарке.
Thi получила мешок риса после того, как сдала металлолом в компанию Chu Hoa. Молодая девушка сказала, что вручит этот маленький подарок пожилому соседу.
Местный житель также пришел пожертвовать кучу старых газет и получил взамен три мешка с рисом.
Рис достанется продавцам лотерейных билетов, которые работают в парке, сказал он.
Все для общества
После окончания колледжа Nguyen Van Tien знал, что стандартная работа в офисе не для него. Вместо этого он выбрал занятие, в котором он не был бы связан временем и рутиной — утилизация отходов и сбор лома.
Работа органично подходит для Tien, так как он в полной мере использует свое прошлое участие в общественной деятельности.
Компания Chu Hoa Co. предлагает гостиницам и ресторанам сдавать отходы по более «конкурентоспособным ценам», чем предлагают старьевщики. «Мы также убираем после сбора отходов, чего обычно не делают старьевщики», — объяснил он.
Сейчас компании доверяют уже более 50 ресторанов и отелей, сказал Tien.
Компания зарабатывает до 20 млн VND (800 USD) в месяц. Деньги главным образом идут на покупку предметов первой необходимости для нуждающихся.
Компания Chu Hoa Co. организует пункты «обмена отходов на подарки» на местных ярмарках в районе 5.
Люди, которые сдают отходы, получают не только предметы первой необходимости, но и товары повседневного спроса.
«Деньги в этом случае неэффективны, в них не так уж много ценности»,
— сказал он, объясняя, почему компания не платит своим донорам.
«Предметы первой необходимости, с другой стороны, больше стимулируют и очень удобны».
Tien завершает процедуры по регистрации товарного знака «Chu Hoa», и ищет высокотехнологичные решения для того, чтобы связать больше людей и старьевщиков.
«Я являюсь частью общества, поэтому я хочу предложить ему свои услуги», — сказал он.