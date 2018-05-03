Студент из Хошимина организовал стартап по сбору отходов

27-летний вьетнамец организовал стартап, в рамках которого собирает отходы, продает их, а вырученные деньги идут местным нуждающимся

Долгожданный дебют компании Chu Hoa Co., основателем и главой которой является Nguyen Van Tien, состоялся на недавней молодежной Профсоюзной ярмарке в парке Van Lang в районе 5, Хошимин

Толпы подростков хлынули к стенду компании, чтобы обменять пластиковые бутылки и старые газеты на «предметы первой необходимости», такие как рис, молоко и растительное масло, которые они, как ожидается, пожертвуют местным бедным жителям.

Такой подход к благотворительности многие считают позитивной моделью содействия благотворительной помощи среди молодежи города.

«Эта лавка меня очень интересует, в основном потому, что я могу делать подарки самостоятельно, а не через взаимный фонд», — поделилась Khanh Thi, молодая девушка на ярмарке.

Thi получила мешок риса после того, как сдала металлолом в компанию Chu Hoa. Молодая девушка сказала, что вручит этот маленький подарок пожилому соседу.

Местный житель также пришел пожертвовать кучу старых газет и получил взамен три мешка с рисом.

Рис достанется продавцам лотерейных билетов, которые работают в парке, сказал он.

Все для общества

После окончания колледжа Nguyen Van Tien знал, что стандартная работа в офисе не для него. Вместо этого он выбрал занятие, в котором он не был бы связан временем и рутиной — утилизация отходов и сбор лома.

Работа органично подходит для Tien, так как он в полной мере использует свое прошлое участие в общественной деятельности.

Компания Chu Hoa Co. предлагает гостиницам и ресторанам сдавать отходы по более «конкурентоспособным ценам», чем предлагают старьевщики. «Мы также убираем после сбора отходов, чего обычно не делают старьевщики», — объяснил он.

Сейчас компании доверяют уже более 50 ресторанов и отелей, сказал Tien.

Компания зарабатывает до 20 млн VND (800 USD) в месяц. Деньги главным образом идут на покупку предметов первой необходимости для нуждающихся.

Компания Chu Hoa Co. организует пункты «обмена отходов на подарки» на местных ярмарках в районе 5.

Люди, которые сдают отходы, получают не только предметы первой необходимости, но и товары повседневного спроса.

«Деньги в этом случае неэффективны, в них не так уж много ценности»,

— сказал он, объясняя, почему компания не платит своим донорам.

«Предметы первой необходимости, с другой стороны, больше стимулируют и очень удобны».

Tien завершает процедуры по регистрации товарного знака «Chu Hoa», и ищет высокотехнологичные решения для того, чтобы связать больше людей и старьевщиков.

«Я являюсь частью общества, поэтому я хочу предложить ему свои услуги», — сказал он.