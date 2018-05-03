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На пензенских дорогах появится 3740 метров барьерных ограждений
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На пензенских дорогах появится 3740 метров барьерных ограждений 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
В Пензенской агломерации завершен процесс подписания контрактов по всем объектам ремонта дорог на 2018 год. Об этом доложил глава регионального минстроя Александр Гришаев во время участия в видеоконференции зам­главы Росав­тодора Игоря Астахова по вопросу реализации проекта «Безопасные и качественные дороги».
Как сообщили в пресс-центре регионального правительства, участники совещания обсудили вопросы подготовки перечня объектов ремонта на 2019 год, а также проведения аукционов и заключения контрактов с подрядчиками.
В Пензенской области уже давно начался ремонт улично-дорожной сети. На данный момент дорожники занимаются фрезерованием проезжей части улиц, демонтажом и установкой бортового камня, устройством заездных карманов.
В текущем году по проекту намерены отремонтировать 123,364 километров на 124 автомобильных дорогах агломерации, установить 860 дорожных знаков, провести устройство барьерного ограждения — 3740 погонных метров. Появится 37 светофорных объектов и два автопавильона, будет отремонтировано 12 водопропускных труб, 20 579 погонных метров тротуаров, устроить 0,6 км искусственного освещения.
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