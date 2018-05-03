Вывозить мусор нужно ежедневно, независимо от праздников — Карабасов

3 мая и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов с профильным заместителем и районными префектами объехал дворы областного центра, сообщает пресс-служба горадминистрации.

На улице Горького мэр осмотрел, как убираются дворы, а также в каком состоянии находятся площадки под мусорные контейнеры.

Ранее в городскую администрацию поступили несколько жалоб от жителей близлежащих домов, которые сообщили, что площадки для сбора мусора после майских праздников находятся в «ненадлежащем состоянии». Префектура Советского района направила уведомление ЖЭУ №21 об устранении нарушений.

«Центр города — это его лицо, — сказал Сергей Карабасов. — Рязанцы не должны выходя из дома видеть такое безобразие. Я прошу усилить контроль за работой управляющих компаний, особенно в части вывоза мусора».

По словам мэра, уборка дворов и вывоз бытовых отходов должны производиться регулярно, независимо от праздников и выходных дней.

«Город должен быть чистым ежедневно», — подчеркнул Карабасов.