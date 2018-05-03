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Почему потомок основателя Одессы переехал в Кострому?
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Почему потомок основателя Одессы переехал в Кострому? 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
В конце минувшего года в Кострому переселился одессит. Это наш коллега, журналист Олег Де-Рибас.
В Одессе он известен также как краевед, публицист и писатель, автор ряда книг об истории России и «Южной Пальмиры». А еще Олег. Де-Рибас является представителем и биографом одесской ветви древнего испано-итальянского рода. Наиболее известной личностью, принадлежащей к этой фамилии, был российский адмирал И. М. де-Рибас — основатель Одессы.
Одессит в Костроме
Вашему вниманию, друзья, предлагается многосерийное повествование, фабула которого проста как воздушный шарик, а именно…
В 2017 году от Рождества Христова обремененный семьей и утомленный Украиной одесский борзописец выезжает в славный город Кострому, имея целью достичь ее и, подобно одному из героев «Золотого теленка» заявить: «Я к вам пришел навеки поселиться, надеюсь я найти у вас приют!»
Избегая неприятностей крупных и ограничиваясь мелкими, экипаж машины не без треволнений пересекает границу великого северного соседа. Кострома достигнута и застигнута врасплох неожиданным и подозрительным приездом Одессита, который то и дело, как в различных инстанциях, так и в быту вынужден повторять, что прибыл сюда по собственному желанию и без всякого принуждения.
Гость знакомится с замечательным городом, город знакомится с ним. Одессит встречается с благожелательными и добрыми людьми, еще — с работодателями. Заезжий журналист посещает достопримечательные места и продовольственные магазины, отмечает известное качество дорог, обозревает близлежащие поля, реки и находит окрестности Костромы, особенно леса, привлекательными и даже поэтичными, хоть сам более склонен к прозе. Находит он также ягоды и грибы, в массе своей съедобные, благодаря чему и имеет возможность писать эти строки.
Заядлый, но малоопытный «зимний» рыбак, Одессит дважды выходит на лед, и оба раза благополучно возвращается, угрюмо отмалчиваясь на вопрос домашних: «А где же рыба?»
Юный по стажу горожанин жадно впитывает сильные впечатления с дальним щелкоперским прицелом преобразовать их впоследствии в контент главного информационного портала Костромы. И вот этот миг настал!
Что будет происходить с Одесситом в Костроме далее? Хотелось бы знать! А вот о чем он будет сообщать в новой рубрике, зависит, уважаемые читатели, и от вас. Рассчитываем на поддержку — моральную и информационную. Встречаться, говорят, будем два раза в неделю.
«Автора!» — справедливо потребуете вы, существует ли он и есть ли у него имя? Конечно же, есть, его зовут — смотри заголовок…
Продолжение следует. Часть 2 выйдет в рубрике «Одессит в Костроме» в это воскресенье, 6 мая.
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