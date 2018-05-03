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ЦИК 10 мая рассмотрит проект нового порядка голосования по месту нахождения на региональных выборах
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ЦИК 10 мая рассмотрит проект нового порядка голосования по месту нахождения на региональных выборах 

Агентство «Москва» 1 час назад
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ рассмотрит 10 мая проект постановления о новом порядке голосования по месту нахождения на региональных выборах. Об этом в ходе заседания комиссии сообщил заместитель ее председателя Николай Булаев.
«Сегодня рабочая группа при Центральной избирательной комиссии практически завершила работу над проектом постановления о внесении изменений в той части, которая регулирует порядок включения избирателей по месту нахождения. Планируем 10 числа рассмотреть его и принять за основу», — сказал Н. Булаев.
Он отметил, что из избиркомов субъектов поступило около 100 поправок к проекту, часть из которых была принята.
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