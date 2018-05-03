ЦИК 10 мая рассмотрит проект нового порядка голосования по месту нахождения на региональных выборах

Центральная избирательная комиссия ( ЦИК РФ рассмотрит 10 мая проект постановления о новом порядке голосования по месту нахождения на региональных выборах. Об этом в ходе заседания комиссии сообщил заместитель ее председателя Николай Булаев

«Сегодня рабочая группа при Центральной избирательной комиссии практически завершила работу над проектом постановления о внесении изменений в той части, которая регулирует порядок включения избирателей по месту нахождения. Планируем 10 числа рассмотреть его и принять за основу», — сказал Н. Булаев.

Он отметил, что из избиркомов субъектов поступило около 100 поправок к проекту, часть из которых была принята.