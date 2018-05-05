В Самаре прошла первая репетиция Парада Победы

Впервые по самарской площади прошли четыре пикапа УАЗ «Патриот» с крупнокалиберными пулеметами «Корд», принятые на вооружение российской армии с учетом сирийского опыта, а также пять бронеавтомобилей «Тигр-М СпН».

На площади Куйбышева в центре Самары прошла первая репетиция Парада в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне с участием военной техники. Тренировка проходила в вечернее время.

Впервые по самарской площади прошли четыре пикапа УАЗ «Патриот» с крупнокалиберными пулеметами «Корд», принятые на вооружение российской армии с учетом сирийского опыта, а также пять бронеавтомобилей «Тигр-М СпН». По площади также проехали четыре оперативно тактических ракетных комплекса ОТРК «Искандер-М» из ракетной бригады ЦВО, дислоцированной в Оренбургской области . Всего в репетиции приняли участие около 50 единиц военной техники, среди них зенитные ракетные системы «С-300», самоходные гаубицы «Мста-С» и реактивные системы залпового огня «Ураган», танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А.

До 9 мая техника будет выставлена на статичную выставку на прилегающей к площади улице Молодогвардейской. Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе Центрального военного округа.