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В Самаре прошла первая репетиция Парада Победы
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В Самаре прошла первая репетиция Парада Победы 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Впервые по самарской площади прошли четыре пикапа УАЗ «Патриот» с крупнокалиберными пулеметами «Корд», принятые на вооружение российской армии с учетом сирийского опыта, а также пять бронеавтомобилей «Тигр-М СпН».
На площади Куйбышева в центре Самары прошла первая репетиция Парада в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне с участием военной техники. Тренировка проходила в вечернее время.
Впервые по самарской площади прошли четыре пикапа УАЗ «Патриот» с крупнокалиберными пулеметами «Корд», принятые на вооружение российской армии с учетом сирийского опыта, а также пять бронеавтомобилей «Тигр-М СпН». По площади также проехали четыре оперативно тактических ракетных комплекса ОТРК «Искандер-М» из ракетной бригады ЦВО, дислоцированной в Оренбургской области. Всего в репетиции приняли участие около 50 единиц военной техники, среди них зенитные ракетные системы «С-300», самоходные гаубицы «Мста-С» и реактивные системы залпового огня «Ураган», танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А.
До 9 мая техника будет выставлена на статичную выставку на прилегающей к площади улице Молодогвардейской. Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе Центрального военного округа.
Генеральная (последняя) репетиция пройдет в Самаре сегодня утром. Всего в самарском параде в этом году примут участие около 1,8 тыс. военнослужащих и представителей других силовых ведомств. Это коробки танковых, ракетных, артиллерийских, мотострелковых, инженерных, разведывательных подразделений Центрального военного округа. Также в парадном строю будут представлена коробка офицеров управления 2-й общевойсковой армии, юнармейцев, представителей ФСИН, МЧС и МВД.
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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