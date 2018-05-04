Рев моторов и колонна в 500 м: в Самару пригнали военную технику для парада

Многотонный ракето-зенитный комплекс С-300, вписывающийся в узкий поворот городских улиц, увидишь не каждый день. Зрелище монументальное и доступно самарцам только раз в год: накануне парада Победы.

Чтобы вписаться в поворот, нужно ювелирно управлять такой махиной

Какие еще машины проехали вечером 3 мая по Самаре ? И как управлять легендарным танком Т-34? Об этом и многом другом журналисты 63.ru узнали, проехав вместе с военными путь от аэродрома Кряж до площади Куйбышева.

Посмотрите наше видео, снятое из кабины новейшего бронеавтомобиля «Тигр».

Военная техника едет на парад

На аэродром въезжаем с представителем военной автоинспекции

На военном аэродроме Кряж военные уже провели несколько репетиций с техникой и без нее.

Самоходная гаубица «Мста»

Сюда ее стянули из военных частей Самарской и Оренбургской областей. Стартовала огромная колонна из более 38 колесных машин в 20:05.

—Едем 20 км/ч, держим дистанцию между машинами!

Оператор 63.ru уже начал live-вещание с аэродрома

Закат явно добавляет романтики этому брутальному событию

Через некоторое время отправляется «вторая партия»: 13 машин на гусеничном ходу, которые прямо на аэродроме грузят на специальные автоплатформы.

К походу готовы

Т-34 «ехал» в первой колонне

Регулируют движение и сопровождают колонны военные автоинспекторы. Ведомство заранее согласовывало с городской ГИБДД маршрут следования.

Кольцо Южное шоссе/Авроры

Без машин сопровождения в городе нельзя

Колонна из 38 машин растянулась более чем 500 м.

Всю технику для удобства пронумеровали

Ракетный комплекс «Искандер»

Дачная/Пензенская

Льва Толстого. Со скоростью 20 км/ч армейские водители проехали по Авроре, Гагарина, Пензенской, Красноармейской, Фрунзе

Красноармейская

Место стоянки у площади Куйбышева — традиционное: на улице Молодогвардейской между Красноармейской и Некрасовской.

Бронеавтомобили «Тигры»

Льва Толстого временно перекрыли

На оживленных перекрестках ВАИ и ДПС на несколько минут перекрывали движение. Но все водители отнеслись к процессу с пониманием, а некоторе — даже выходили из машин и снимали на видео.

Путь от Кряжа до площади Куйбышева занял больше двух часов. Выдвинулись засветло, а прибыли на место — в Самаре уже почти ночь.

Кто-то смотрел ночной парад, не выходя из дома

Военных встречали с улыбкой

Система залпового огня «Град»

Коридор из военной техники — традиционно центр притяжения для горожан

«Гвоздем» парада этого года станет легендарный танк Т-34, который возглавит колонну техники.

Т-34 — любимец публики

Кто будет им управлять и как «тридцатьчетверка» показала себя на улицах города, узнаете, посмотрев наше видео.

Рев моторов и колонна_2018-05-03_01 Александр Александрович Голюков вместе со своими единомышленниками восстановил танк своими руками.

А вот и танкист

Они приобрели отдельно базу, кстати, ходовая часть у боевой машины оригинальная, можно сказать, от предприятия-производителя: осенью 1941 года этот красавец сошел с конвейера Сталинградского тракторного завода.

Одного «танкиста» в кабине вполне достаточно

Семь месяцев команда альтруистов из Самарской области наваривала, зачищала, срезала, прокладывала электрику, красила, словом, доводила машину до ума. И вот самая проходимая, мощная и маневренная боевая машина Великой Отечественной покажет себя на этот раз не в бою, а на параде в честь Победы.

Рычаги — это не сложно, главное — чувствовать габариты

— Ходовая часть почти вся у нас оригинальная. Еще нам было важно воссоздать полностью внешний облик машины. Она весит 20 тонн. Сейчас внутри кабины — просторно, а в машинах ВОВ места здесь было гораздо меньше, — с гордостью рассказывал Александр Александрович.

Он будет управлять «тридцатьчетверкой» и во время репетиций, и во время парада.

В пятницу, 4 мая, состоится первый прогон парада Победы с техникой. Начало в 20:00. 5 мая, а в субботу, генеральная репетиция начнется в 10:00.

9 мая парад Победы стартует в 10:00. По площади Куйбышева пройдут 27 парадных воинских расчетов и 67 единиц военной и военно-исторической техники, военно-патриотические клубы и участники акции «Бессмертный полк».

Пройти на площадь можно будет по пропускам. Жители и гости города смогут увидеть участников парада во время прохождения на улице Молодогвардейской (в границах улиц Вилоновской и Полевой).

Затем на площади будут работать выставка военной техники и полевая кухня. А вечером здесь состоится праздничный концерт. Начало в 17:00.

На 22:30 назначен салют.