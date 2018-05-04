Рев моторов и колонна в 500 м: в Самару пригнали военную технику для парада 

Многотонный ракето-зенитный комплекс С-300, вписывающийся в узкий поворот городских улиц, увидишь не каждый день. Зрелище монументальное и доступно самарцам только раз в год: накануне парада Победы.
Чтобы вписаться в поворот, нужно ювелирно управлять такой махиной
Какие еще машины проехали вечером 3 мая по Самаре? И как управлять легендарным танком Т-34? Об этом и многом другом журналисты 63.ru узнали, проехав вместе с военными путь от аэродрома Кряж до площади Куйбышева.
Посмотрите наше видео, снятое из кабины новейшего бронеавтомобиля «Тигр».
Военная техника едет на парад
На аэродром въезжаем с представителем военной автоинспекции
На военном аэродроме Кряж военные уже провели несколько репетиций с техникой и без нее.
Самоходная гаубица «Мста»
Сюда ее стянули из военных частей Самарской и Оренбургской областей. Стартовала огромная колонна из более 38 колесных машин в 20:05.
—Едем 20 км/ч, держим дистанцию между машинами!
Оператор 63.ru уже начал live-вещание с аэродрома
Закат явно добавляет романтики этому брутальному событию
Через некоторое время отправляется «вторая партия»: 13 машин на гусеничном ходу, которые прямо на аэродроме грузят на специальные автоплатформы.
К походу готовы
Т-34 «ехал» в первой колонне
Регулируют движение и сопровождают колонны военные автоинспекторы. Ведомство заранее согласовывало с городской ГИБДД маршрут следования.
Кольцо Южное шоссе/Авроры
Без машин сопровождения в городе нельзя
Колонна из 38 машин растянулась более чем 500 м.
Всю технику для удобства пронумеровали
Ракетный комплекс «Искандер»
Дачная/Пензенская
Со скоростью 20 км/ч армейские водители проехали по Авроре, Гагарина, Пензенской, Красноармейской, Фрунзе, Льва Толстого.
Красноармейская
Место стоянки у площади Куйбышева — традиционное: на улице Молодогвардейской между Красноармейской и Некрасовской.
Бронеавтомобили «Тигры»
Льва Толстого временно перекрыли
На оживленных перекрестках ВАИ и ДПС на несколько минут перекрывали движение. Но все водители отнеслись к процессу с пониманием, а некоторе — даже выходили из машин и снимали на видео.
Путь от Кряжа до площади Куйбышева занял больше двух часов. Выдвинулись засветло, а прибыли на место — в Самаре уже почти ночь.
Кто-то смотрел ночной парад, не выходя из дома
Военных встречали с улыбкой
Система залпового огня «Град»
Коридор из военной техники — традиционно центр притяжения для горожан
«Гвоздем» парада этого года станет легендарный танк Т-34, который возглавит колонну техники.
Т-34 — любимец публики
Кто будет им управлять и как «тридцатьчетверка» показала себя на улицах города, узнаете, посмотрев наше видео.
Рев моторов и колонна_2018-05-03_01 Александр Александрович Голюков вместе со своими единомышленниками восстановил танк своими руками.
А вот и танкист
Они приобрели отдельно базу, кстати, ходовая часть у боевой машины оригинальная, можно сказать, от предприятия-производителя: осенью 1941 года этот красавец сошел с конвейера Сталинградского тракторного завода.
Одного «танкиста» в кабине вполне достаточно
Семь месяцев команда альтруистов из Самарской области наваривала, зачищала, срезала, прокладывала электрику, красила, словом, доводила машину до ума. И вот самая проходимая, мощная и маневренная боевая машина Великой Отечественной покажет себя на этот раз не в бою, а на параде в честь Победы.
Рычаги — это не сложно, главное — чувствовать габариты
— Ходовая часть почти вся у нас оригинальная. Еще нам было важно воссоздать полностью внешний облик машины. Она весит 20 тонн. Сейчас внутри кабины — просторно, а в машинах ВОВ места здесь было гораздо меньше, — с гордостью рассказывал Александр Александрович.
Он будет управлять «тридцатьчетверкой» и во время репетиций, и во время парада.
В пятницу, 4 мая, состоится первый прогон парада Победы с техникой. Начало в 20:00. 5 мая, а в субботу, генеральная репетиция начнется в 10:00.
9 мая парад Победы стартует в 10:00. По площади Куйбышева пройдут 27 парадных воинских расчетов и 67 единиц военной и военно-исторической техники, военно-патриотические клубы и участники акции «Бессмертный полк».
Пройти на площадь можно будет по пропускам. Жители и гости города смогут увидеть участников парада во время прохождения на улице Молодогвардейской (в границах улиц Вилоновской и Полевой).
Затем на площади будут работать выставка военной техники и полевая кухня. А вечером здесь состоится праздничный концерт. Начало в 17:00.
На 22:30 назначен салют.