На центральной площади Самары прошла генеральная репетиция военного парада

По ее итогам начальник Самарского гарнизона генерал-майор Рустам Мурадов сделал заявление, что личный состав гарнизона и техника к параду готовы.

На центральной площади Самары (площадь Куйбышева) прошла генеральная репетиция военного парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

По итогам первой части репетиции начальник Самарского гарнизона Центрального военного округа генерал-майор Рустам Мурадов дал оценку подразделениям: «Несмотря на отдельные недостатки, считаю, что личный состав Самарского гарнизона и техника к параду готовы, — пояснил он. — Особо хочу отметить юнармейцев. Их ряды с каждым днем пополняются. Те, кто пройдет в парадных расчетах по площади им. Куйбышева, являются примером для своих товарищей».

МЧС и МВД. Юнармейцам в этом году предоставлено эксклюзивное право пройти парадным строем в головной части парадного расчета сразу после знаменной группы. Всего в самарском параде примут участие около 1,8 тыс. военнослужащих и представителей других силовых ведомств в составе 27 парадных коробок. Это подразделения танковых, ракетных, артиллерийских, мотострелковых, инженерных войск Центрального военного округа. Также в парадном строю будут представлены коробка офицеров управления 2-й общевойсковой армии, юнармейцев, представителей ФСИН

Впервые в параде примут участие четыре пикапа УАЗ «Патриот» с крупнокалиберными пулеметами «Корд», принятые на вооружение российской армии с учетом сирийского опыта, а также пять бронеавтомобилей «Тигр-М СпН». По площади также проедут четыре оперативно тактических ракетных комплекса ОТРК «Искандер-М» из ракетной бригады ЦВО, дислоцированной в Оренбургской области

Всего в параде примут участие более 70 единиц военной и раритетной техники, среди них зенитные ракетные системы С-300, самоходные гаубицы «Мста-С» и реактивные системы залпового огня «Ураган», танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А и легендарный танк Т-34 образца 1941 года.